AZ-Plus

Tram-Westtangente verzögert sich

Wegen Problemen entlang der Baustelle kann der ursprüngliche Zeitplan nicht gehalten werden.
5  Kommentare
MVG-Chef Ingo Wortmann (l.), Bürgermeister Dominik Krause (Mitte), Mobilitätsreferent Georg Dunkel (r.) 2024 beim Spatenstich.
MVG-Chef Ingo Wortmann (l.), Bürgermeister Dominik Krause (Mitte), Mobilitätsreferent Georg Dunkel (r.) 2024 beim Spatenstich.
Einen Teil der Tram-Westtangente, die Nymphenburg mit Obersendling verbinden soll, wollte die Stadt im Dezember fertigstellen. Doch daraus wird nichts. Die Stadtwerke teilen mit: Die Inbetriebnahme des Abschnitts zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße verschiebe sich nach aktuellen Erkenntnissen auf den 27. Februar 2026.

So soll die Fürstenrieder Straße einmal aussehen, wenn das Rasengleis in der Mitte fertig ist.
So soll die Fürstenrieder Straße einmal aussehen, wenn das Rasengleis in der Mitte fertig ist. © MVG

Probleme haben vor allem die Verlegung der Hauptwasserleitungen, der schlechte Baugrund und die Koordination der Spartenumlegungen gemacht, so geht es aus der Mitteilung hervor. Die gesamte Tram-Westtangente soll weiterhin wie geplant Ende 2028 in Betrieb gehen.

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  Muenchner vor 17 Minuten:

    So gewinnt man die goldene Himbeere, aber nicht die Herzen der Bürger für die Verkehrswende. Peinlich.

  OLGI vor einer Stunde:

    Wo bleiben Gefrustete und Hannelörchen mit ihrem Gemotze? Was ist da los?

  AufmerksamerBürger vor 49 Minuten:
    Antwort auf Kommentar von OLGI

    Was motzen Sie rum, heute wieder Probleme mit dem Leben?

