Tram-Westtangente verzögert sich

Wegen Problemen entlang der Baustelle kann der ursprüngliche Zeitplan nicht gehalten werden.

MVG-Chef Ingo Wortmann (l.), Bürgermeister Dominik Krause (Mitte), Mobilitätsreferent Georg Dunkel (r.) 2024 beim Spatenstich. © mvg

Einen Teil der Tram-Westtangente, die Nymphenburg mit Obersendling verbinden soll, wollte die Stadt im Dezember fertigstellen. Doch daraus wird nichts. Die Stadtwerke teilen mit: Die Inbetriebnahme des Abschnitts zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße verschiebe sich nach aktuellen Erkenntnissen auf den 27. Februar 2026.

So soll die Fürstenrieder Straße einmal aussehen, wenn das Rasengleis in der Mitte fertig ist. © MVG

Probleme haben vor allem die Verlegung der Hauptwasserleitungen, der schlechte Baugrund und die Koordination der Spartenumlegungen gemacht, so geht es aus der Mitteilung hervor. Die gesamte Tram-Westtangente soll weiterhin wie geplant Ende 2028 in Betrieb gehen.