Tram-Westtangente verzögert sich
Einen Teil der Tram-Westtangente, die Nymphenburg mit Obersendling verbinden soll, wollte die Stadt im Dezember fertigstellen. Doch daraus wird nichts. Die Stadtwerke teilen mit: Die Inbetriebnahme des Abschnitts zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße verschiebe sich nach aktuellen Erkenntnissen auf den 27. Februar 2026.
Probleme haben vor allem die Verlegung der Hauptwasserleitungen, der schlechte Baugrund und die Koordination der Spartenumlegungen gemacht, so geht es aus der Mitteilung hervor. Die gesamte Tram-Westtangente soll weiterhin wie geplant Ende 2028 in Betrieb gehen.
Themen:
- München
