Tram-Westtangente geht in nächste Bauphase: Das sind die neuesten Baustellen in München

Wenn nichts mehr geht, liegen schnell die Nerven blank. Mit der AZ erfahren Sie, wo und wie auf Münchner Straßen gebaut wird. Aktuell sind insbesondere der Mittlere Ring, die Altstadt und das Lehel betroffen. Hier geht’s zur Übersicht mit den Verkehrsbehinderungen in der Landeshauptstadt.

München – Hier ist eine Brücke gesperrt, da wird ein Platz gepflastert und dort muss ein Tunnel saniert werden. Immer wieder staut sich der Verkehr auf Münchens Straßen, immer wieder sind die Autofahrer durch eine neue Baustelle irritiert. Die Abendzeitung informiert Sie über die wichtigsten Baustellen in der Landeshauptstadt, damit Sie ohne unliebsame Überraschungen Ihre Fahrt planen können. So können Sie Ihre Ausweichroute festlegen und kommen rechtzeitig ans Ziel.

In den nächsten Wochen werden die Münchner durch mehrere Großbaustellen geplagt, die den Verkehr erheblich einschränken. Am empfindlichsten dürften die Bauarbeiten auf dem Mittleren Ring in Giesing treffen, die vom 13. Juni bis zum 16. Juni andauern und zu einer Vollsperrung führen.

Nachdem die Tramgleise am Deutschen Museum gerade erst fertiggestellt wurden, steht auch schon die nächste Baustelle an der Ludwigsbrücke noch bis zum 5. Juni an. Bis Ende August wird noch am Maxmonument gebaut. In der Altstadt müssen Fußgänger wie auch Autofahrer gleich an mehreren Stellen mit Behinderungen rechnen.



Weitere Details finden Sie sortiert nach Stadtteilen.

Baustellen in den Münchner Stadtbezirken in der Übersicht

Altstadt/Lehel Baustelle: Maxmonument Die Stadtwerke München erneuern die Gleise im Bereich des Maxmonuments in der Maximilianstraße zwischen Widenmayerstraße und Adelgundenstraße in mehreren Bauphasen. Seit dem Anfang Juni bis noch Ende August wird die Thierschstraße nördlich und südlich des Maxmonuments gesperrt. Der Zweirichtungsverkehr in der Maximilianstraße bleibt jedoch gewährleistet. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können die Baustelle jederzeit uneingeschränkt passieren. Baustelle: Karlsplatz/Stachus Die Stadtwerke sanieren Gleis- und U-Bahn-Bauwerke am Stachus. Zur Vorbereitung war bis 12. Januar 2025 eine Fahrspur zwischen Elisenstraße und Bayerstraße gesperrt. Für Fuß- und Radverkehr gibt es dabei keine Einschränkungen. In mehreren Abschnitten gehen die Arbeiten dann weiter. Seit Januar bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Oktober, entfallen daher beidseitig je nach Bauphase mehrere Fahrspuren zwischen Elisenstraße und Bayerstraße. Dabei verbleiben stets mindestens zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung. Fuß- und Radverkehr sind von den Einschränkungen auch hier nicht betroffen. Baustelle: Karlsplatz/Stachus Im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn wird ein Bauwerk des U-Bahnhofs Karlsplatz (Stachus) saniert. Parallel werden die darüberliegenden Tramgleise der Linien 19, 21, 27 und 28 erneuert. Seit Januar 2025, wird die Einrichtung der Baustelle zwischen den Fahrspuren vorbereitet. Dazu werden in Richtung Lehnbachplatz die Fahrspur zwischen Bayerstraße und Elisenstraße reduziert. Es verbleiben noch zwei Fahrspuren in diesem Abschnitt. Außerdem müssen drei Bäume neben den Tramgleisen in diesem Abschnitt entfernt werden. Ende Januar werden zusätzlich in Richtung Sonnenstraße die Fahrpuren im Abschnitt zwischen Elisenstraße und Prielmayerstraße reduziert. Auch hier verbleiben zwei Fahrspuren in dieser Richtung. Baustelle: Kaufingerstraße 11-13 und Seite Fürstenfelder Straße Das ehemalige C&A-Gebäude wird saniert. Seit Februar bis voraussichtlich Januar 2026 ist eine Zufahrt des Lieferverkehrs über die Fürstenfelder Straße in die Kaufingerstraße daher nicht möglich. Der Fußgängerverkehr kann die Baustelle passieren, der Radverkehr innerhalb der erlaubten Zufahrtszeiten. Baustelle: Altstadtringtunnel/Franz-Josef-Strauß-Ring/Karl-Scharnagl-Ring/ Hofgartenstraße Für die Verlegung einer Fernkälteleitung und weitere Arbeiten im Bereich des Karl-Scharnagl-Rings ist es für den Autoverkehr noch bis voraussichtlich Mitte Juni nicht möglich, über den Altstadtringtunnel in Richtung Süden, Karl-Scharnagl-Ring / Maximilianstraße / Altstadtring Ost, auszufahren. Der Autoverkehr wird über die Oberfläche umgeleitet. Die Route verläuft über den Oskar-von-Miller-Ring, die Von-der-Tann-Straße und den Franz-Josef-Strauß-Ring. Zudem ist die Hofgartenstraße ebenfalls in dieser Zeit nur über die Maximilianstraße und die Alfons-Goppel-Straße erreichbar. Fuß- und Radverkehr sind von der Sperrung der Südausfahrt im Altstadtringtunnel und der Einfahrtssperre in die Hofgartenstraße nicht betroffen.

Bogenhausen Baustelle: Schichtlstraße/Rennbahnstraße/Kunihohstraße Die Stadtwerke führen Stromnetzarbeiten durch. Seit März bis Mitte Dezember gibt es Bauphasen mit Vollsperrungen, Einbahnregelungen und Ampeln. Umleitungen für Autoverkehr und MVG-Busse sind ausgeschildert. Gearbeitet wird hauptsächlich auf der Fahrbahn, minimal auch auf Gehwegen. Fuß- und Radverkehr passierbar. Baustelle: Mühlbaurstraße 3 Die Stadtwerke führen Arbeiten am Fernwärmenetz durch. Seit Ende Mai bis voraussichtlich Freitag, 8. August, ist die Mühlbaurstraße zwischen Prinzregentenstraße und Zaubzerstraße vollständig gesperrt. Der Autoverkehr wird über das bestehende Straßennetz umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr wird an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Baustelle: Altheimer Eck 2-10 Die Stadtwerke München führen seit Afang Juni bis voraussichtlich Freitag, 11. Juli, Arbeiten am Fernwärmenetz durch. Seit Montag, 2. Juni, bis Freitag, 6. Juni, sowie ab Montag, 7. Juli, bis Freitag, 11. Juli, ist die Durchfahrt am Altheimer Eck zwischen Damenstiftstraße und Hotterstraße – auch für Radfahrer*innen – nicht möglich. Für die Umfahrung der Vollsperrung wird die Einbahnrichtung in der Damenstiftstraße in Richtung Süden und in der Hotterstraße in Richtung Norden umgekehrt. Fußgänger*innen können die Baustelle auf der nördlichen Gehwegseite passieren. Baustelle: Perusastraße 7 bis Theatinerstraße Im Schatten der Tramsperrung der Linien 16, 19, 21, 27, 28 bauen die Stadtwerke München einen Fernkältehausanschluss in mehreren Bauphasen im Bereich der Fußgängerzone. Ab Montag, 2. Juni, bis voraussichtlich Mitte August wird die Fußgängerzone dafür eingeengt. Der Lieferverkehr, Radler*innen und Fußgänger*innen können die Baustelle jederzeit passieren. Baustelle: Promenadeplatz 9-15 Im Schatten der Tramsperrung der Linien 16, 19, 21, 27, 28 bauen die Stadtwerke München einen Fernkältehausanschluss in zwei unterschiedlichen Bauphasen im Bereich des südlichen Promenadeplatzes. Ab Montag, 2. Juni, bis voraussichtlich Mitte August wird der gesamte Fahrverkehr in Zweirichtungsverkehr im Bereich des nördlichen Promenadeplatzes umgeleitet. Phasenweise erfolgt eine Vollsperrung in der Karmeliterstraße und der Hartmannstraße, jeweils im Einmündungsbereich des Promenadeplatzes. Die Einbahnregelungen werden dafür jeweils aufgehoben. Fußgänger*innen können die Baustelle passieren.

Feldmoching-Hasenbergl Baustelle: Ratoldstraße Die Stadtwerke nehmen die Arbeiten an der Verlegung einer Fernwärmeleitung in der Ratoldstraße wieder auf. Seit Januar bis voraussichtlich Anfang Juni finden Arbeiten in der Ratoldstraße zwischen Dülferstraße und Weitlstraße sowie in der Weitlstraße zwischen Eduard-Spranger-Straße und Ratoldstraße statt. Die Ratoldstraße ist in dieser Zeit in Fahrtrichtung Süden einbahngeregelt, die Weitlstraße in Richtung Osten. Der Autoverkehr und die Buslinien 170 und 171 werden über das bestehende Straßennetz umgeleitet.

Die Haltestellen Feldmochinger Anger und Feldmoching Bahnhof Ost entfallen. Der Radverkehr und Fußgänger können die Baustelle passieren. Baustelle: Dülferstraße Im Bereich der Dülferstraße zwischen der Leberlestraße, der Ratoldstraße und der Raheinstraße führen die Stadtwerke Arbeiten am Fernwärmenetz durch. Diese Arbeiten führen zu Einschränkungen für den Autoverkehr. Seit Anfang Juni, bis voraussichtlich Freitag, 20. Juni, ist eine Vollsperrung zur Durchführung der Arbeiten erforderlich. Für Fußgänger*innen wird eine Umleitungsstrecke über die Unterführung des Feldmochinger Bahnhofs eingerichtet. Diese Umleitung wird vor Ort beschildert. Der nahegelegene Discounter ist von Osten über die Herbergstraße und die Raheinstraße anfahrbar. Die Umfahrung für den Autoverkehr in Richtung Westen erfolgt über die Lerchenstraße. Für die Buslinien in diesem Bereich hat die MVG eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Halt Feldmoching Bahnhof entfällt für die Linien 170 und 171. Er wird durch die Haltestelle Feldmoching Bahnhof Ost ersetzt. Die Buslinie 171 wird über die Ittlingerstraße, die Weitlstraße, die Ratoldstraße und die Lerchenstraße umgeleitet. Die Haltestelle Paidarstraße entfällt. Die Haltestellen Feldmochinger Anger, Hasenbergl Süd und Ittlingerstraße werden in die Weitlstraße verlegt.

Hadern/Sendling-Westpark Baustelle: Garmischer Straße/Luise-Kiesselbach-Tunnel Bauarbeiten für die Tram-Westtangente beeinflussen bereits seit Februar bis August die A96 bei der Ammerseestraße und den Mittleren Ring. Die Auffahrt Richtung Norden auf die A96 entfällt in der Garmischer Straße; der Verkehr wird umgeleitet. Zudem wird je eine Spur an den Auffahrten in der Garmischer Straße Richtung Süden und im Luise-Kiesselbach-Tunnel Richtung Norden gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen.

Au-Haidhausen Baustelle: Balanstraße In der Balanstraße nördlich der Eisenbahnüberführung finden Bauarbeiten für eine Versorgungsleitung statt. Aus diesem Grund kommt es seit April, von 1 bis 5 Uhr morgens zu Einschränkungen. Die Balanstraße wird zwischen der Orleansstraße und der St.-Cajetan-Straße für den Autoverkehr in beiden Richtungen vollgesperrt. Zur Umfahrung kann die Route St.-Martin-Straße, Rosenheimer Straße und Orleansstraße genutzt werden. Der Fußverkehr kann uneingeschränkt unterwegs sein. Der Radverkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts wird über die Orleansstraße, die Rosenheimer Straße und die St.-Martin-Straße umgeleitet. Die Radwegverbindung in nördliche Richtung Norden bleibt bestehen. Die Buslinie N44 wird über die St.-Martin-Straße umgeleitet. Die Haltestelle St.-Cajetan-Straße entfällt.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt / Sendling Baustelle: Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße, Mittererstraße, Bayerstraße Seit März bis voraussichtlich Juli 2027 werden für ein Bauvorhaben im Karree zwischen Bayerstraße, Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße und Mittererstraße die Baufelder erweitert. In der Paul-Heyse-Straße werden die Fahrspuren beidseitig auf eine Spur reduziert; ein Radfahrstreifen entsteht Richtung Süden. In der Mittererstraße wird die Einbahnrichtung nach Süden umgedreht und die Taxistandplätze entfallen. Fuß- und Radverkehr bleibt möglich. Baustelle: Schwanthalerstraße In der Schwanthalerstraße zwischen Hermann-Lingg-Straße und Paul-Heyse-Straße verlegen die Stadtwerke München bis voraussichtlich August 2026 Fernwärme- und Fernkälteleitungen. Während der Bauzeit wird der Verkehr in der Schwanthalerstraße beeinträchtigt und teilweise abgeleitet. Für den stadteinwärtigen Autoverkehr steht im Abschnitt zwischen Hermann-Lingg-Straße und Paul-Heyse-Straße weiterhin eine Fahrbahn zur Verfügung. Der stadtauswärts fahrende Autoverkehr wird umgeleitet und bereits ab der Sonnenstraße über die Lindwurmstraße oder von der Schwanthalerstraße bis zur Paul-Heyse-Straße geführt und dort in Richtung Landwehr- oder Bayerstraße abgeleitet.

Ab Mittwoch, 18. Juni, ist es zudem nicht möglich, von der Schwanthalerstraße in die Paul-Heyse-Straße in Richtung Süden abzubiegen. Der Verkehr wird bereits an der Martin-Greif-Straße über den Bavariaring abgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich während der gesamten Bauzeit passieren. Baustelle: Ruppertstraße Die Stadtwerke München führen Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung in der Ruppertstraße durch. Seit Anfang Mai bis voraussichtlich Anfang August wird die Ruppertstraße zwischen Lindwurmstraße und Fleischerstraße deshalb in Richtung Tumblingerstraße zur Einbahnstraße. Der Radverkehr kann die Baustelle in beide Richtungen passieren. Der Autoverkehr und MVG-Busse werden über die Tumblingerstraße Richtung Norden bis Zenettiplatz und die Zenettistraße umgeleitet. Der Fußgängerverkehr kann die Baustelle jederzeit passieren.

Maxvorstadt Baustelle: Amalienstraße Das Baureferat arbeitet an der finalen Sanierung des Oskar-von-Miller-Rings an der Einmündung zur Amalienstraße. Die Vollsperrung der südlichen Amalienstraße für den Autoverkehr in beide Richtungen dauert voraussichtlich bis Juli 2025 an. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Baustelle: Kreuzung Arcisstraße/Heßstraße Die Stadtwerke führen Arbeiten an der Kreuzung von Arcisstraße und Heßstraße durch. Seit Mitte Mai, kommt es an der Kreuzung deshalb zu einer Vollsperrung für den Autoverkehr in beide Fahrtrichtungen. Der Autoverkehr wird über die Theresienstraße und die Luisenstraße umgeleitet. Die Umleitung ist beschildert. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht betroffen.

Neuhausen Baustelle: Landshuter Allee, Horemansstraße, Jutastraße, Nymphenburger Straße Die Stadtwerke führen in unterschiedlichen Bauphasen Arbeiten am Stromversorgungsnetz durch. Seit Ende März bis Freitag, 28. November, wird es Beeinträchtigungen für den Autoverkehr geben. In der gesamten Horemansstraße wird in mehreren Abschnitten gebaut, in der Jutastraße zwischen Horemansstraße und Leonrodstraße, in der Landshuter Allee zwischen Nymphenburger Straße und Leonrodstraße und in der Nymphenburger Straße ab der Kreuzung zur Landshuter Allee auf etwa 100 Metern in Richtung stadteinwärts. Anwohner werden die betroffenen Abschnitte erreichen können. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren. Baustelle: Leonrodstraße 20 und Landshuter Allee 53 Seit Anfang März 2025 bis voraussichtlich Ende Februar 2026 entfällt eine Fahrspur in der Landshuter Allee im Bereich der Kreuzung Leonrodstraße in Fahrtrichtung Süd. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Trambahn kann die Baustelle ohne Einschränkung passieren. Baustelle: Leonrodstraße 49 bis 67 Die Stadtwerke arbeiten von 12. Mai bis 29. August am Fernwärmenetz in der Leonrodstraße. Im Abschnitt der Hausnummern 49 bis 67 wird eine Fahrspur für Autos gesperrt. Fuß- und Radverkehr wird umgeleitet.

Solln Baustelle: Wolfratshauser Straße Das Baureferat setzt den Radwegausbau in der Wolfratshauser Straße zwischen Josephinenstraße und Siemensallee fort. Seit Anfang März bis voraussichtlich Mitte Dezember 2025 gilt eine Einbahnregelung stadtauswärts ab Siemensallee bis Ascholdinger Straße. Stadteinwärts wird der Verkehr über Sollner Straße – Hofbrunnstraße – Aidenbachstraße – Siemensallee umgeleitet. MVG-Busse folgen ebenfalls dieser Route. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle in beide Richtungen passieren.

Berg am Laim Baustelle: Rosenheimer Straße 145 / 145 A Bauarbeiten in der Rosenheimer Straße 145 bis 145a führen zur Sperrung einer Fahrspur stadteinwärts für Autos seit Mitte März 2025 bis voraussichtlich März 2026. Eine Spur bleibt erhalten. Fuß- und Radverkehr ist möglich.

Giesing Baustelle: Candidtunnel Durch das Baureferat werden Sanierungsarbeiten in beiden Tunnelröhren des Candidtunnels durchgeführt. Bis Ende Januar 2026 werden in insgesamt 80 Nächten die Tunnelröhren abwechselnd jeweils nachts in der Zeit von 22 bis 5 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Ableitungen erfolgen über das oberirdische angrenzende Straßennetz. Fuß- und Radverkehr sind nicht betroffen. Baustelle: Chiemgaustraße (Mittlerer Ring) Das Baureferat führt Sanierungsarbeiten im Fahrbahnbereich auf der Chiemgaustraße (Mittlerer Ring) zwischen Traunsteiner Straße und Untersbergstraße durch. Von Freitag, 13. Juni, ab 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr, wird die Chiemgaustraße in diesem Abschnitt dafür für den Autoverkehr vollständig gesperrt. Bereits am Donnerstag, 12. Juni, und am Freitag, 13. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr finden Vorbereitungsarbeiten in der Chiemgaustraße statt. Hierfür fallen vereinzelt Fahrspuren weg. Die Haltestelle der Buslinie 220 in diesem Bereich wird vorübergehend in die Miesbacher Straße Ecke Naupliastraße verlegt. Fußgänger*innen und Radfahrende sind von den Einschränkungen nicht betroffen und können die Strecke wie gewohnt nutzen. Der Autoverkehr wird während der Vollsperrung über das umliegende Straßennetz umgeleitet.

Schwabing Baustelle: Rheinstraße Das Baureferat beginnt mit den Arbeiten zum Straßenumbau der Rheinstraße zwischen Leopoldstraße und Bonner Platz zugunsten von mehr Verkehrssicherheit. Die Straße erhält unter anderem breitere Geh- und Radwege. Dafür wird seit Anfang Mai bis voraussichtlich Ende 2025 in der Rheinstraße eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Osten, Richtung Leopoldstraße, eingerichtet. Der Autoverkehr kann die Baustelle über die Karl-Theodor-Straße und die Parzivalstraße umfahren. Ableitungen werden vor Ort ausgeschildert. Der Fuß- und Radverkehr wird größtenteils in beiden Richtungen aufrechterhalten, in einigen Bauphasen kann es jedoch erforderlich sein, dass auch der Radverkehr umgeleitet wird. Zudem kann der Autoverkehr von der Mainzer Straße und der Simmernstraße nicht mehr in die Rheinstraße abbiegen. Für den Fuß- und Radverkehr sind alle Verkehrsbeziehungen weiterhin möglich. Das Parken ist an den Kreuzungen von Rheinstraße und Simmernstraße, von Rheinstraße und Mainzer Straße sowie in der Mainzer Straße südlich der Rheinstraße nicht möglich. Seit Anfang Mai entfallen wegen der Bauarbeiten zudem die Parkplätze in der Rheinstraße zwischen Leopoldstraße und Bonner Platz.

Forstenried Baustelle: Forstenrieder Allee Die Stadtwerke verlegen eine Fernwärmeleitung in der Forstenrieder Allee. Bis voraussichtlich 1. August ist die Fahrbahn zwischen Züricher Straße und Filchnerstraße in Bauphasen voll gesperrt. Eine Umleitung für Autos ist ausgeschildert. Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren.

Sendling Baustelle: Kreuzung Brudermühlstraße/Schäftlarnstraße Die Stadtwerke führen Arbeiten am Stromnetz an der Kreuzung von Brudermühlstraße und der Schäftlarnstraße durch. Bis voraussichtlich September kommt es in der Brudermühlstraße und der Schäftlarnstraße auf Höhe des Heizkraftwerkes zu Fahrbahneinengungen. Der Geh- und Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Laim Baustelle: Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße An der Kreuzung von Fürstenrieder Straße und Agnes-Bernauer-Straße gehen die Bauarbeiten für die Tram-Westtangente in eine neue Bauphase über. Aus diesem Grund kommt es ab Anfang Juni bis voraussichtlich Ende Juli zu Einschränkungen:

In der Agnes-Bernauer-Straße zwischen Riegerhofweg/Lutzstraße und Fürstenrieder Straße wird eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Osten eingerichtet. An der Kreuzung von Fürstenrieder Straße und Agnes-Bernauer-Straße entfallen aufgrund der Einbahnregelung die Linksabbiegebeziehungen. Von Norden kommend ist das Rechtsabbiegen in Agnes-Bernauer-Straße nicht mehr möglich. Zur Umfahrung kann das umliegende Straßennetz, zum Beispiel die Landsberger Straße, genutzt werden.

Für den Fuß- und Radverkehr sind alle Verkehrsbeziehungen weiterhin möglich. Die Querungen sind jedoch von der Kreuzung um circa 50 Meter abgesetzt.

Die Tramlinie 19 wird während der Bauzeit zwischen der Fürstenrieder Straße und der Von-der-Pfordten-Straße durch Schienenersatzverkehr ersetzt. Bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Juli, folgt der Schienenersatzverkehr in Richtung Westendstraße der gewohnten Route. In Richtung Pasing erfolgt eine Umleitung über den Laimer Kreisel mit Halt am Laimer Bahnhof.