AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Tram 20 in München: Zwischen Stachus und Moosach jetzt im 5-Minuten-Takt

Tram 20 in München: Zwischen Stachus und Moosach jetzt im 5-Minuten-Takt

Fahrgäste auf der Dachauer Straße können sich freuen: Die MVG verdichtet den Takt der 20erTram zwischen Stachus und Moosach in den Hauptverkehrszeiten auf fünf Minuten. Denn von der Hochschule München und dem Strafjustizzentrum kommen immer mehr Passagiere.
iko |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Bei der 20-er Tram geht es ab Montag flotter, sie kommt zeitweise alle fünf Minuten statt nur alle zehn (Symbolbild).
Bei der 20-er Tram geht es ab Montag flotter, sie kommt zeitweise alle fünf Minuten statt nur alle zehn (Symbolbild). © imago/Rolf Poss

Wer die 20er-Tram zwischen Stachus und Moosach gern nutzt, kann sich freuen. Ab diesem Montag (28.9.) verbessert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) das Tram-Angebot. Der Takt der Linie 20 wird montags bis freitags zeitweise verdichtet.

Ab Montag fährt die Linie 20 zwischen Karlsplatz (Stachus) und Moosach Bahnhof zu den Hauptverkehrszeiten im Fünf-Minuten-Takt statt bisher alle zehn Minuten. Zwischen Innenstadt und Westfriedhof kommt damit – durch Überlagerung mit der Linie 21 – alle drei bis vier Minuten ein Zug. Nachmittags enden einzelne Verstärkerfahrten der Linie 20 auch an der Hochschule München.

Mehr Fahrgäste von Hochschule und Strafjustizzentrum

Grund für den Ausbau ist die weiter steigende Nachfrage entlang der Achse Dachauer Straße. Die Tramlinien 20 und 21 bedienen dort sowohl die Hochschule München an der Lothstraße als auch das neue Strafjustizzentrum am Leonrodplatz. Zudem liegt der SAP Garden an der Strecke (Haltestelle Olympiapark West). Die neuen Abfahrtszeiten gibt es in der Fahrplanauskunft auf mvg.de, in der App MVGO und an den Haltestellen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.