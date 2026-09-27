Fahrgäste auf der Dachauer Straße können sich freuen: Die MVG verdichtet den Takt der 20erTram zwischen Stachus und Moosach in den Hauptverkehrszeiten auf fünf Minuten. Denn von der Hochschule München und dem Strafjustizzentrum kommen immer mehr Passagiere.

Bei der 20-er Tram geht es ab Montag flotter, sie kommt zeitweise alle fünf Minuten statt nur alle zehn (Symbolbild).

Wer die 20er-Tram zwischen Stachus und Moosach gern nutzt, kann sich freuen. Ab diesem Montag (28.9.) verbessert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) das Tram-Angebot. Der Takt der Linie 20 wird montags bis freitags zeitweise verdichtet.

Ab Montag fährt die Linie 20 zwischen Karlsplatz (Stachus) und Moosach Bahnhof zu den Hauptverkehrszeiten im Fünf-Minuten-Takt statt bisher alle zehn Minuten. Zwischen Innenstadt und Westfriedhof kommt damit – durch Überlagerung mit der Linie 21 – alle drei bis vier Minuten ein Zug. Nachmittags enden einzelne Verstärkerfahrten der Linie 20 auch an der Hochschule München.

Mehr Fahrgäste von Hochschule und Strafjustizzentrum

Grund für den Ausbau ist die weiter steigende Nachfrage entlang der Achse Dachauer Straße. Die Tramlinien 20 und 21 bedienen dort sowohl die Hochschule München an der Lothstraße als auch das neue Strafjustizzentrum am Leonrodplatz. Zudem liegt der SAP Garden an der Strecke (Haltestelle Olympiapark West). Die neuen Abfahrtszeiten gibt es in der Fahrplanauskunft auf , in der App MVGO und an den Haltestellen.