Tragischer Unfall in Schwabing-Freimann: Bauarbeiter stürzt 15 Meter in den Tod

Bei einem tragischen Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle im Münchner Norden ist ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Er fiel in einen Aufzugsschacht und stürzte bis in das dritte Untergeschoss. Die Kripo ermittelt.

09. Januar 2026 - 13:29 Uhr

Bei einem tragischen Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in Schwabing-Freimann ist ein Handwerker ums Leben gekommen. Der Mann aus Rumänien, der zuletzt im Landkreis München wohnte, stürzte am Donnerstagnachmittag in einen Aufzugsschacht und fiel bis ins dritte Untergeschoss. Der verständigte Notarzt konnte dem 54-Jährigen nicht mehr helfen.

Erst nach Stunden fiel sein Fehlen auf

Kollegen des Arbeiters fanden den 54-Jährigen am Donnerstag gegen 17.20 Uhr am Boden des 15 Meter tiefen Aufzugsschachtes. Zuletzt lebend gesehen worden war der Mann nach Polizeiangaben etwa zwei bis drei Stunden vorher. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Patienten feststellen. Der Handwerker war, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, in einem der oberen Stockwerke des Baus in den 15 Meter tiefen Aufzugsschacht gefallen.

Die Kripo ermittelt

Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände, die zu dem Unfall führten, wurden noch vor Ort vom Kommissariat K13 übernommen. Die Beamten überprüfen, ob eventuell gegen Sicherheitsbestimmungen auf der Baustelle verstoßen wurde. Geklärt wird auch bei den Ermittlungen, ob möglicherweise Fremd- oder Eigenverschulden vorlag.