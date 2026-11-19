Gleich zwei Radfahrer kommen am Mittwoch ums Leben. Während einer von einem Lkw angefahren wird, liegt beim zweiten kein Fremdverschulden vor.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Hadern ereignet. Laut Polizeiangaben war ein 42-Jähriger aus München gegen 9.20 Uhr mit seinem Lkw auf der Waldwiesenstraße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs.

Zur selben Zeit fuhr ein 62-Jähriger aus München mit seinem Pedelec auf dem neben der Straße befindlichen Radweg ebenfalls in Richtung Norden.

Lkw-Fahrer übersieht Radler beim Abbiegen

Als der 42-Jährige am Zubringer zur A96 nach rechts abbiegen wollte, übersah er wohl den Radfahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Dabei kam der 62-Jährige zu Fall und erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Gegen den 42-jährigen Lkw-Fahrer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall erstattet.

Radler stürzt und stirbt im Krankenhaus

Rund eine Stunde vor diesem tragischen Unfall kam in Pullach ein weiterer Radfahrer ums Leben, diesmal jedoch ohne Fremdeinwirkung.

Wie die Polizei mitteilte, begann ein 72-Jähriger aus München gegen 8.35 Uhr im Bereich der Hans-Keis-Straße seine Fahrt mit dem Rad. Schon nach wenigen Metern kam der Mann zu Fall, ersten Erkenntnissen zufolge war eine akute internistische Erkrankung Ursache für den Sturz.

Passanten fanden den 72-Jährigen auf der Straße liegend vor. Da er keine Vitalfunktionen aufwies, begannen sie umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen und verständigten den Notruf. Unter laufender Reanimation wurde er in eine Klinik transportiert. Aufgrund seiner Erkrankung verstarb er dort kurze Zeit später.