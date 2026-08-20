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Touristen lieben München: 8,8 Millionen Übernachtungen

München kann sich auch im ersten Halbjahr 2026 über mehr Touristen freuen. Der Münchner Wirtschaftsreferent ist begeistert.
Andre Wagner
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Der Marienplatz ist einer der Touristenmagnete der Stadt München. (Symbolbild)
Der Marienplatz ist einer der Touristenmagnete der Stadt München. (Symbolbild) © IMAGO/NurPhoto

München ist als Urlaubsort bei Touristen und Touristinnen weiterhin sehr beliebt. Im ersten Halbjahr 2026 sind die Besucherzahlen leicht angestiegen. So wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 4,3 Millionen Ankünfte (+3,1 Prozent) und 8,8 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) registriert.

"Es freut mich sehr, dass sich der Tourismus in unserer Stadt insgesamt positiv weiterentwickelt hat, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts, darunter die gestiegenen Kerosin- und Kraftstoffpreise, des zeitweisen Rückgangs der Flugkapazitäten nach München und der Verunsicherung potenzieller Reisender. Besonders hervorzuheben ist, dass der Fernmarktanteil an den Übernachtungen in München konstant geblieben ist", so Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft. 

Deutschsprachige Touristen machen den größten Anteil aus

Die meisten München-Touristen kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Der Inlandstourismus bildete mit 2,6 Millionen Ankünften (+3,9 Prozent) und 5,1 Millionen Übernachtungen (+0,6 Prozent) die zuverlässige Basis. Aus Österreich kamen im ersten Halbjahr 149.000 Gäste (+8,6 Prozent), die 250.000 Übernachtungen generierten (+6,9 Prozent). Die Schweiz trug mit 110.000 Ankünften (+2,4 Prozent) und 215.000 Übernachtungen (+2,9 Prozent) zum positiven Ergebnis bei.

Die meisten Touristen aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kommen aus den USA. 238.000 Ankünfte (+5,5 Prozent) und 531.000 Übernachtungen (+0,8 Prozent) wurden im ersten Halbjahr 2026 verzeichnet.

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3 Kommentare
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  • FRUSTI13 vor 36 Minuten / Bewertung:

    Da müssen Sie mal bei der dafür verantwortlichen Landesregierung nachfragen, die ist gegen eine sogenannte Bettensteuer! Warum auch immer!?

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  • 30 in Bayern vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Das riecht dann, ohne Details nachzulesen, schon sehr nach: "Das haben wir noch nie gemacht" oder ähnlich schlagkräftige Argumente.

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  • 30 in Bayern vor einer Stunde / Bewertung:

    Wann kommt die Stadt denn dann endlich drauf die klammen Kassen durch Touristen zu füllen?
    Ich war diesen Sommer in Amsterdam. Die Stadt erhebt eine City Tax von 12.5% auf den Zimmerpreis und die Hotels sind voll. Ebenso war ich in Barcelona dort werden je nach Unterkunft zwischen 8 und 15 EUR pro Nacht fällig und die Stadt ist voll.
    @Herr Scharpf: Warum zapft die Stadt diesen Schatz nicht an? Glaubt man in der Verwaltung wirklich, dass dadurch die Übernachtungen stark zurückgehen, wie immer argumentiert wird? Ich bezweifle das sehr stark.

    Nehmen wir mal bei 8,8 Mio Übernachtungen sehr konservativ gerechnet an, dass alle im Doppelzimmer übernachten und dann einen vermutlich sehr niedrig angesetzten Durchschnittsübernachtungspreis von 100 EUR/Nacht/Zimmer, dann wären das bei 12.5% sage und schreibe 55 Mio EUR pro Jahr, die man sich durch die Lappen gehen lässt. Dann haben wir aber kein Geld für die U-Bahn, Kitas oder Radwege. Das würde ich schon gern verstehen.

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