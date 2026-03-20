Tote Frau in Münchner Wohnung aufgefunden – ein Verdächtiger gefasst

Ein Notruf informiert die Polizei am Donnerstagabend über eine verletzte Frau in einer Moosacher Wohnung. Dort angekommen, stellten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Frau fest. Was bis jetzt bekannt ist.

Bei einer Absuche im Nahbereich nahmen Beamte einen männlichen Verdächtigen vorläufig fest. "Es wird derzeit kein weiterer Tatverdächtiger gesucht", so der Sprecher.

Thomas Gaulke 6 Bei einer Absuche im Nahbereich nahmen Beamte einen männlichen Verdächtigen vorläufig fest. "Es wird derzeit kein weiterer Tatverdächtiger gesucht", so der Sprecher.

Als die Polizeistreife dort eintraf, sei die Frau bereits tot gewesen, hieß es von einem Polizeisprecher.

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Der Anrufer teilte dieser mit, eine Frau in einer Wohnung in Moosach sei verletzt. Ob und in welcher Beziehung der Anrufer zur toten Frau steht, sei zunächst unklar gewesen.

Thomas Gaulke 6 Der Anrufer teilte dieser mit, eine Frau in einer Wohnung in Moosach sei verletzt. Ob und in welcher Beziehung der Anrufer zur toten Frau steht, sei zunächst unklar gewesen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ging gegen 19.30 Uhr ein Notruf bei der Münchner Polizei ein.

Thomas Gaulke 6 Ersten Informationen der Polizei zufolge ging gegen 19.30 Uhr ein Notruf bei der Münchner Polizei ein.

In einer dortigen Wohnung ist eine tote Frau aufgefunden worden, wie die Polizei auf Nachfrage der Abendzeitung bestätigte.

Thomas Gaulke 6 In einer dortigen Wohnung ist eine tote Frau aufgefunden worden, wie die Polizei auf Nachfrage der Abendzeitung bestätigte.

Am Donnerstagabend lief im Münchner Stadtteil Moosach in der Karlingerstraße ein größerer Polizeieinsatz. In einer dortigen Wohnung ist eine tote Frau aufgefunden worden, wie die Polizei auf Nachfrage der Abendzeitung bestätigte.

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Ersten Informationen der Polizei zufolge ging gegen 19.30 Uhr ein Notruf bei der Münchner Polizei ein. Der Anrufer teilte dieser mit, eine Frau in einer Wohnung in Moosach sei verletzt. Ob und in welcher Beziehung der Anrufer zur toten Frau steht, sei zunächst unklar gewesen. Als die Polizeistreife dort eintraf, sei die Frau bereits tot gewesen, hieß es von einem Polizeisprecher. Wie lange die Frau bereits tot war, war demnach zunächst unklar.

Hinweise auf Fremdverschulden – eine Person festgenommen

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, gab es vor Ort Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine vorsätzliche Tat sei nicht auszuschließen. Bei einer Absuche im Nahbereich nahmen Beamte einen männlichen Verdächtigen vorläufig fest. "Es wird derzeit kein weiterer Tatverdächtiger gesucht", so der Sprecher.

Am Freitagmorgen konnte die Polizei noch keine weiteren Informationen zur Tat nennen. Nähere Details werden erst zur Mittagszeit erwartet.