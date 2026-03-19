Tote Frau in Moosacher Wohnung aufgefunden

Ein Notruf informierte die Polizei am Donnerstagabend über eine verletzte Frau in einer Moosacher Wohnung. Dort angekommen, stellten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Frau fest.

Seit Donnerstagabend läuft im Münchner Stadtteil Moosach ein größerer Polizeieinsatz. In einer dortigen Wohnung ist eine tote Frau aufgefunden worden, wie die Polizei auf Nachfrage der Abendzeitung bestätigte.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ging gegen 19.30 Uhr ein Notruf bei der Münchner Polizei ein. Der Anrufer teilte dieser mit, eine Frau in einer Wohnung in Moosach sei verletzt. Ob und in welcher Beziehung der Anrufer zur toten Frau steht, sei zunächst unklar gewesen. Als die Polizeistreife dort eintraf, sei die Frau bereits tot gewesen, hieß es von einem Polizeisprecher. Wie lange die Frau bereits tot war, war demnach zunächst unklar.

Hinweise auf Fremdverschulden – eine Person festgenommen

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, gab es vor Ort Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine vorsätzliche Tat sei nicht auszuschließen. Bei einer Absuche im Nahbereich nahmen Beamte einen männlichen Verdächtigen vorläufig fest. "Es wird derzeit kein weiterer Tatverdächtiger gesucht", so der Sprecher.

Der Einsatz ist gegen 21.30 Uhr noch in vollem Gange. Nähere Details wird die Polizei am Freitagvormittag veröffentlichen.