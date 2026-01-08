Eine 80-Jährige aus München lag am Dienstagmorgen leblos in der Mauerkirchnerstraße in Bogenhausen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie weinig später starb. Der Fall gibt der Polizei einige Rätsel auf.

Eine 80-Jährige aus München ist am Dienstagmorgen von Personenschützern des Polizeipräsidiums München leblos am Boden liegend in der Mauerkirchnerstraße in Bogenhausen gefunden worden. Die Frau hatte ihr Rad dabei, ist aber vermutlich nicht gestürzt.

Polizisten finden die Frau und leisten Erste Hilfe

Die zwei Personenschützer kamen in einem Streifenwagen gegen 7.20 Uhr vorbei. Sie sahen, dass die Rentnerin keine Lebenszeichen mehr zeigte, und begannen daher sofort mit Erster Hilfe. Zudem verständigten sie den Notarzt. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin in ein Krankenhaus, wo sie allerdings später verstarb.

Der Tod der Frau gibt Rätsel auf

Die Frau lag direkt neben ihrem Rad, als sie gefunden wurde. Die Polizei geht allerdings nicht von einem Unfall oder Fremdverschulden aus. Die 80-Jährige hat auch keine Verletzungen erlitten, wie man sie nach einem Sturz vom Rad erwarten würde. Zudem trug die Radlerin einen Helm. Offenbar war die Münchnerin vom Rad abgestiegen. Möglicherweise, weil sie sich nicht wohlfühlte und schlagartig gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Möglicherweise war eine akute internistische Erkrankung für den Vorfall verantwortlich, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat am Mittwoch, den 07.01.2026, gegen 07:20 Uhr, im Bereich der Mauerkirchnerstraße, Opitzstraße,

und Dehmelstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.