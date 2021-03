Totalschaden nach Taxi-Brand in Johanneskirchen

Ein brennendes Taxi in Johanneskirchen hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Johanneskirchen - Ein brennendes Taxi hat am Mittwochnachmittag, gegen 14.26 Uhr, in der Freischützstraße in Johanneskirchen kurzzeitig den Straßenverkehr beeinträchtigt.

Rauchsäule schon von Weitem sichtbar

Wie die Feuerwehr berichtet, konnten die alarmierten Einsatzkräfte schon von Weitem eine Rauchsäule emporsteigen sehen. Bei der Ankunft am Einsatzort stand ein am Straßenrand geparktes Taxi schon in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten 30 Minuten, während dieser Zeit war die Freischützstraße nur einspurig befahrbar. Dadurch kam es in diesem Bereich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Verletzt wurde bei dem Brand und dem Löscheinsatz niemand, am Taxi entstand Totalschaden. Was den Brand verursacht hatte, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.