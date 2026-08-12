Totale Sonnenfinsternis im Video: Verfolgen Sie hier das Spektakel

Am 12. August schiebt sich der Mond vor die Sonne – im Video ist die totale Sonnenfinsternis live aus Island und Spanien zu sehen. In Deutschland erleben Sie das Naturschauspiel partiell.

Die totale Sonnenfinsternis spielt sich am 12. August größtenteils über Grönland, Island und Spanien sowie über dem Nordpolarmeer und dem nördlichen Atlantik ab. (Archivbild)

Das dürfen Sie nicht verpassen: Mit der partiellen Sonnenfinsternis erwartet uns heute Abend, 12. August 2026, ein seltenes Himmelsspektakel. Bei freiem Blick auf den Horizont können Sie das Naturereignis ab etwa 19 Uhr beobachten. Ein Livestream zeigt die Sonnenfinsternis unter anderem aus Island und Spanien.

Live-Übertragung der Sonnenfinsternis aus Island und Spanien

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dort ist – ebenso wie in Grönland, über dem Nordpolarmeer und im nördlichen Atlantik – eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Besonders eindrucksvoll dürfte das Schauspiel westlich von Island über dem Atlantik werden. Dort dauert die totale Phase voraussichtlich zwei Minuten und 18 Sekunden.

Sonnenfinsternis heute live erleben: Wann es in München losgeht

In München startet das Ganze um 19.22 Uhr, kurz nach 20 Uhr erreicht die partielle Mondfinsternis ihren Höhepunkt, wenn die Sonne etwa fünf Grad über dem Horizont steht und der Mond die Sonne zu ungefähr 85 Prozent verdecken wird. Zur Erinnerung: Bei der Sonnenfinsternis im März 2025 war die Sonne maximal zu 20 Prozent verdeckt.

Wann es in Deutschland eine totale Sonnenfinsternis gibt

Um 19 Uhr steht die Sonne schon sehr tief, daher sollten Sie sich das Ganze am besten von erhöhten Standpunkten ansehen. Und setzen Sie beim Blick in Richtung Sonne auf jeden Fall eine mit speziellen Folien ausgestattete Schutzbrille auf, denn das Sonnenlicht schädigt sonst die Augen.

Die nächste Sonnenfinsternis gibt es am 2. August 2027, in Deutschland wieder partiell, in Teilen Nordafrikas total. Erst am 3. September 2081 ist über Deutschland eine totale Sonnenfinsternis zu sehen.