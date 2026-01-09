Totalausfall von Vodafone: Mehrere Hundert Haushalte in München betroffen

Seit über 48 Stunden ist in Teilen des Münchner Ostens das Vodafone-Netz ausgefallen. Bei der Service-Hotline zeigt man sich ratlos.

Seit Mittwochmorgen sind Teile von Waldtrudering von einem Totalausfall des Vodafone-Netzes betroffen. In knapp 400 Haushalten funktionieren weder Internet, noch Telefone oder TV. Gibt man bei der Störungssuche der Vodafone-Webpage eine der betroffenen Straßen ein, erhält man folgende Information: "Beeinträchtigung oder Ausfall mehrerer Dienste. An Deinem Anschluss funktionieren Internet, Telefon und TV nicht. Das tut uns leid. Wir kümmern uns darum, dass Du alles schnell wieder nutzen kannst. Im Moment können wir die Dauer der Entstörung noch nicht vorhersehen."

Gibt man auf der Vodafone-Webpage eine der vom Ausfall betroffenen Adressen ein, bekommt man folgende Informationen. © Screenshot

So großflächige und lange dauernde Störung sehr ungewöhnlich

Gegenüber einem AZ-Leser äußerte sich ein Vodafone-Mitarbeiter der Kundenhotline, dass eine so großflächige und lange dauernde Störung sehr ungewöhnlich sei. Zudem seien in den, für den Mitarbeiter abrufbaren Systemen, keine Informationen zu den Ursachen und dem Bearbeitungsstand des Ausfalls hinterlegt, was angesichts des Umfangs der Störungen ungewöhnlich sei. Wie lange das Vodafone-Netz noch ausfällt, ist daher noch nicht bekannt.

Da in der betroffenen Gegend, laut Aussage eines AZ-Lesers, der Mobilfunkempfang nur sehr schlecht ist, sei die Überbrückung des Internetausfalls mithilfe von Smartphones auch suboptimal.