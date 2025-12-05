Heißen Topf auf Herd stehen lassen: Polizei ermittelt nun gegen junge Frau– wegen Brandstiftung

Eine 27-Jährige aus Sauerlach im Landkreis München lässt einen Topf mit heißem Öl unbeaufsichtigt in der Küche zurück. Mit schlimmen Folgen für sie, ihre Mitbewohnerinnen und eine Nachbarin.

Drei junge Frauen haben am Mittwochnachmittag in der Küche ihrer WG in einem Mietshaus in Sauerlach im Landkreis München gekocht. Ein paar Minuten der Unachtsamkeit genügten, schon war das Unglück passiert.

In Sekundenschnelle breiten sich die Flammen aus

Eine von ihnen ließ nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr einen Topf mit heißem Öl unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen. Das Öl fing innerhalb kürzester Zeit Feuer. Eine 27-Jährige aus Algerien, eine 28-Jährige aus Bangladesch, sowie eine 26-Jährige aus Indien, die gemeinsam in der Wohnung leben, bemerkten den beißenden und giftigen Qualm. Sie waren augenblicklich in höchster Gefahr. Die Frauen rannten aus der Wohnung. Ein Nachbar mit einem Feuerlöscher kam ihnen zu Hilfe und versuchte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Sauerlach konnte den Brand schließlich löschen.

Ein Feuerwehrmann demonstriert, wie schnell ein Fettbrand zu einer Fettexplosion führen kann. © Roberto Pfeil

Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Bei dem Brand wurden zwei der Bewohnerinnen sowie eine Nachbarin im Haus verletzt. Alle erlitten nach Polizeiangaben eine Rauchgasintoxikation. Die 27-Jährige und die 28-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gegen die 27-jährige Bewohnerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, u. a. zur Brandursache, übernommen.

Hinweise von Feuerwehr und Polizei:

Es wird darauf hingewiesen, dass laufende Kochvorgänge in ausreichendem Maße beaufsichtigt werden müssen, damit keine Gegenstände bei übermäßiger Erhitzung entzündet werden können. Falls ein Topf oder eine Pfanne mit Fett in Brand gerät, darf man keinesfalls mit Wasser löschen. Das Wasser würde explosionsartig verdampfen, das brennende Fett würde in die Luft geschleudert, dadurch würde eine riesige Stichflamme entstehen, die sich explosionsartig ausbreitet, warnt die Feuerwehr. Um einen Fettbrand zu löschen, sollten Sie sofort den Herd ausschalten und den Topf oder die Pfanne mit einem passenden Deckel abdecken, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbrechen. Alternativ können Sie einen Feuerlöscher der Brandklasse F oder eine spezielle Fettbrand-Löschdecke verwenden.