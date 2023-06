Sommer in der Stadt: Zeit fürs Tollwood Sommerfestival

Treffen wir uns auf Tollwood? Das Tollwood Sommerfestival lädt von 16. Juni bis 16. Juli zum Tanzen, Schlemmen und Stöbern ein. Für 90 Prozent aller Veranstaltung gilt: Eintritt frei!

12. Juni 2023 - 06:17 Uhr

Wo neue Stars auf Legenden treffen

Von 16. Juni bis 16. Juli bringen nationale wie internationale Acts die Tollwood-Musik-Arena zum Tanzen und Beben. Mit dabei sind Hochkaräter und herausragende Newcomer: TikTok-Sensation Ayliva, Nico Santos, "Tiger" Tom Jones, Blues-Rockerin Beth Hart, Placebo, Blues-Gitarrist Joe Bonamassa, Santiano und viele andere. MEUTE vereint Techno und Blasmusik; Jacob Collier bringt seinen mehrfach Grammy-prämierten Sound in den Olympiapark Süd. Konstantin Wecker präsentiert exklusiv für Tollwood in seiner Filmmusik-Gala den "Soundtrack meines Lebens", begleitet vom Orchester der Bayerischen Philharmonie. Alle Infos:

Nico Santos – live mit seinem "Summer Ride" auf dem Tollwood. © lukeandsimon

Wenn Drohnen Bilder malen

Am Eröffnungswochenende des Festivals malen Drohnen Bilder in den Himmel, die von Wasser und Leben erzählen. Eine Geschichte, die emotional berührt und aufrüttelt – musikalisch untermalt und mit einer klaren Botschaft: Es ist an uns, das Wasser zu schätzen und zu schützen. Denn Wasser ist Leben – passend zum Motto des Tollwood Sommerfestivals: "Wasser – pures Leben". Das ist überall auf dem Festivalgelände spürbar. Wasser ist die kostbarste Ressource unseres Lebens. Die Kunstinstallationen und Aktionen auf dem Sommerfestival sind ein eindringlicher Appell an uns alle, die Natur und die lebensspendende Ressource Wasser zu schützen.

Und auch die Anreise zum Festival darf umweltfreundlich sein: am besten mit dem Radl. Vor Ort gibt es viele Angebote rund um den Drahtesel – bei der Aktion "Fahr Rad zum Tollwood" unterstützt von "München unterwegs", der Marke des Mobilitätsreferats der Landeshauptstadt München.

Der Mond über Tollwood: mit dem Museum of the Moon. © Alexander Scharf

Ein magischer Ort

Tanz, Theater und Artistik treffen im Amphitheater auf Klang, Poesie und Humor. Und eine Virtual Reality-Inszenierung versetzt das Publikum mitten in ein Gemälde. Außerdem begegnen den Tollwood-Besucher und Tollwood-Besucherinnen originelle und phantasievolle Walk-Acts auf dem Festivalgelände und Tollwood holt in einer fantastischen Installation den Mond vom Himmel.

Eintauchen in ferne Welten – im Marrakesch Zelt auf dem Sommerfestival. © Ingmar Wein

Kulinarisches aus aller Welt

90 Prozent aller Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt – eingebettet in den "Markt der Ideen". Hier treffen sich ferne Länder und verschiedene Kulturen: Kreatives und Schönes, Upcycling und Außergewöhnliches – hier lässt es sich gut entdecken und stöbern. Im neuen Kunsthandwerksdorf lassen Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen altes Handwerk lebendig werden. Auch für Genuss auf gastronomischer Ebene ist gesorgt: Die bio-zertifizierte Gastronomie lädt zur kulinarischen Weltreise ein.

Laufen und spüren – der Barfußpfad im neugestalteten Kinder- und Jugendbereich. © Ingmar Wein

Neues Erleben - kostenfreies Angebot für junge Tollwood-Fans

Das Tollwood Sommerfestival bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. In unterschiedlichen Workshops können Kinder und Jugendliche bei freiem Eintritt Neues erleben: Slackline, Trommeln, Capoeira und vieles mehr. Die Auswahl ist groß: Ob musikalisch, künstlerisch oder passend zum Motto Wasser.