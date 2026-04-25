Das Tollwood-Sommerfestival im Münchner Olympiapark reagiert auf zunehmende Hitze und Wetterextreme: Mit einem neuen Hitzeschutzkonzept, mehr Schattenplätzen und Sprühkühlung wollen die Veranstalter Besucher besser vor Sommerhitze schützen.

Auf dem sonnigen Festivalgelände des Sommer-Tollwoods kann es auch ganz schön heiß werden. Die Veranstalter reagieren deshalb mit neuen Hitzeschutzmaßnahmen.

Wettertechnisch ist ein Besuch auf dem Tollwood-Sommerfestival auch von Gegensätzen geprägt. Zwar gibt es meist ausreichend schöne Tage mit angenehmen Temperaturen, an denen sich das bunte Gelände im Olympiapark gut erkunden lässt. Gleichzeitig kommt es zwischen Juni und Juli immer wieder zu stürmischen Sommergewittern, aber auch Hitzeperioden treten in dieser Zeit immer wieder auf.

Letzteres war für die Veranstalter nun Anlass, ein neues Hitzeschutzkonzept zu entwickeln. Es kommt erstmals beim diesjährigen Festival zum Einsatz, das am 19. Juni beginnt. Besucher müssen dabei auch mit einem sogenannten bunten „Sondereinsatzkommando Wasser“ rechnen, das mit Wassersprühlanzen für Abkühlung sorgt.

Tollwood: Neues Hitzeschutzkonzept erstmals im Einsatz

Neu sind außerdem zusätzliche Überdachungen, Sonnensegel und Sonnenschirme auf dem Gelände. Sie sollen einerseits Schatten spenden, andererseits aber auch bei Regen Schutz bieten. Bisher mussten Besucher bei plötzlichen Schauern häufig auf wenige überdachte Bereiche wie Bars oder die Zelte ausweichen.

Ergänzt wird das Konzept durch Sprühvernebler, wie sie auch aus südeuropäischen Städten oder von Musikfestivals bekannt sind. Sie sollen am Eingang und in diversen Gastronomien durch Verdunstung für Abkühlung sorgen. Auch die "Kühl Oase" – ein ehemaliges Saunafass – soll bei Hitze Abhilfe schaffen, dank Klimaanlage. Die wird durch Fotovoltaikanlagen auf dem Dach betrieben. An kostenlosen Trinkwasserzapfstellen kann der Durst gestillt werden.

Abkühlung durch Sprühnebel und Wasserinstallationen

Die Folgen des Klimawandels seien auch in München längst spürbar, begründen die Veranstalter die neuen Maßnahmen. Auch außerhalb des Tollwoods wird Hitzeschutz zunehmend wichtiger. Die Stadt setzt bereits seit einigen Jahren auf entsprechende Maßnahmen. Dazu zählen etwa über das Stadtgebiet verteilte Trinkbrunnen, die mittlerweile fest zum Stadtbild gehören. Eine interaktive Online-Karte weist zudem „kühle Orte“ in München aus.

So sollen die Einsatzkräfte des „Sondereinsatzkommando Wasser“ aussehen. © Charlotte Morache/Tollwood

Das Tollwood-Festival setzt seit seiner Gründung auf Nachhaltigkeit und ökologisches Engagement. Der Strombedarf des Geländes werde etwa vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt. „Klimaschutz und Klimaanpassung sind eng verbunden. Wir engagieren uns dafür, dass die weitere Erwärmung gebremst wird“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood-Sommerfestivals. „Auf dem Festivalgelände können wir Klimaschutz leben; gleichzeitig begegnen wir den höheren Temperaturen mit mehr Schatten, Grün und Möglichkeiten zur Abkühlung.“