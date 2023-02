"Tolles Signal": Landkreis Rosenheim gehört ab Dezember zum MVV

Nur noch ein Ticket im ÖPNV: Der Rosenheimer Kreistag hat für den Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund gestimmt. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter begrüßt die Entscheidung.

München/Rosenheim - Schon zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 kann man mit der Streifenkarte in die Berge fahren: Als erster Landkreis der Beitrittskandidaten ist der Landkreis Rosenheim dann fix in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) integriert.

Landkreis Rosenheim: Erster Beitrittskandidat ab Dezember im MVV

Das hat der Rosenheimer Kreistag am heutigen Mittwoch beschlossen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Damit ist der MVV für den Öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr in der Region zuständig, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werde für die Bürger im Landkreis meist günstiger und in jedem Fall wesentlich einfacher.

"Wenn wir Umwelt- und Klimaziele erreichen wollen, wenn wir die Kommunen vom Individualverkehr entlasten wollen, wenn wir den Umstieg in den ÖPNV erleichtern wollen, dann braucht es den Beitritt zum MVV", hatte Landrat Otto Lederer zu Beginn der Debatte betont.

Im gesamten Verbundbereich gilt ein einheitliches Tarifsystem

Durch den MVV-Beitritt benötigt der Fahrgast für die gesamte Strecke ein Ticket, unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel er unterwegs ist. Im gesamten Verbundbereich gilt ein einheitliches Tarifsystem.

Die Fahrpläne für Bus und Bahn sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen so bessere bzw. einfachere Umstiege. Zudem profitiert der ÖPNV-Nutzer von einer übergreifenden Fahrplanauskunft sowie von Echtzeitinformationen mit Routing.

Bernreiter: "Es ist ein tolles Signal für den ÖPNV in der gesamten Region"

Der MVV-Tarif ist meist günstiger als die jetzt noch geltenden Preise – dafür sorgt schon der Wegfall weiterer Tickets und der darin enthaltende Grundpreis. Die entstehenden Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) muss der Landkreis Rosenheim ausgleichen. Die Verluste im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werden für die ersten fünf Jahre mit mindestens 90 Prozent vom Freistaat aufgefangen. Danach übernimmt der Staat die Verluste vollständig.

"Es ist ein tolles Signal für den ÖPNV in der gesamten Region, dass sich der Landkreis Rosenheim nun als erster von mehreren Beitrittskandidaten im Kreistag abschließend für einen Beitritt zum MVV entschieden hat", sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und in der Stadt Rosenheim steht die abschließende Entscheidung in Kürze an. Gut möglich, dass das gemeinsame Verkehrssystem ab Dezember zehn Landkreise, die Stadt Rosenheim und die Landeshauptstadt München umfasst.