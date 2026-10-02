Toiletten-Test: München spült die Konkurrenz fast weg

München ist in vielen Dingen ganz weit vorne dabei. Auch beim Thema öffentliche Toilette muss sich die Stadt im bundesweiten Vergleich nicht verstecken – ganz im Gegenteil.

Marienplatz, Viktualienmarkt, Deutsches Museum oder Olympiapark. Für Touristen gibt es in München jede Menge zu sehen. Doch was, wenn beim Sightseeing plötzlich die Blase drückt und der Weg zurück zum Hotel zu lange dauern würde? Dann bleibt dem Druckgeplagten nur noch der Gang auf eine der öffentlichen Toiletten – doch die genießen in Sachen Hygiene nicht immer den besten Ruf und auch die Anzahl lässt in vielen Städten zu wünschen übrig.

Doch was das große oder kleine Geschäft im öffentlichen stillen Örtchen angeht, kann sich München wirklich sehen lassen.

WC-Ranking: München in den Top 3

Im jährlichen WC-Ranking des Reiseportals kurz-mal-weg.de sitzt die bayerische Landeshauptstadt seit Jahren auf einer Top-Position. Nach mehreren Siegen in der Vergangenheit und Platz zwei im Vorjahr erreicht München im Jahr 2026 mit 19 Punkten Rang drei. Zwar nicht der Porzellanthron, aber immerhin noch auf dem Toiletten-Treppchen.

Laut Analyse stehen den Menschen mit einem dringenden Bedürfnis in ganz München rund 166 öffentliche Toiletten zur Verfügung, die Qualität (7 Punkte) und Quantität (7 Punkte) werden in der Untersuchung als solide bewertet. Allerdings "kackt" die bayerische Landeshauptstadt etwas bei der Barrierefreiheit (5 Punkte) der stillen Örtchen ab. Aber am Ende reicht es für 19 von 30 möglichen Punkten und damit Platz 3 im WC-Ranking.

Den zweiten Platz musste München in diesem Jahr an Berlin abgeben, allerdings schmierte die Bundeshauptstadt 2026 vom ersten Platz einen Rang nach unten ab. Zwar konnte Berlin mit Quantität (9 Punkte für rund 438 öffentliche Toiletten) und Barrierefreiheit (9) punkten, doch der Punkt Qualität (4) verhinderte beim diesjährigen WC-Ranking, trotz 22 Punkten, die Titelverteidigung.

Heidelberg erstmals Sieger im WC-Ranking

Der Sieg im WC-Rankings und damit der Platz auf dem Porzellanthron geht 2026 erstmals an Heidelberg. 77 öffentlich nutzbare Toilettenangebote, darunter 31 verifizierte "Nette Toiletten" (Anm. d. Red.: Als "Nette Toilette" wird eine von Händlern oder Gastronomen zur kostenlosen öffentlichen Nutzung bereitgestellte Toilette bezeichnet) wurden in der Universitätsstadt berücksichtigt, die vor allem bei der Anzahl (10) und Qualität (9) punkten konnte. Doch beim Thema Barrierefreiheit (6) ist in Heidelberg noch Luft nach oben. Doch 25 von 30 möglichen Punkten reichen 2026 für den Jahressieg.

Schlusslicht ist übrigens Leipzig, das es insgesamt nur auf 10 Punkte schafft. Nur bei der Barrierefreiheit können die öffentlichen Toiletten in Leipzig punkten (7). Nur ein Zähler bei Qualität und zwei bei Quantität raten von einem Besuch ab, egal wie stark die Blase drückt.

Methodik: Für das WC-Ranking wurden die öffentlichen Toiletten in den zehn beliebtesten deutschen Städtereisezielen untersucht. Bewertet wurden die Punkte Qualität, Quantität und Barrierefreiheit mit jeweils maximal zehn Punkten.

Als Datengrundlage dienten öffentliche WC-Einträge bei Google Maps sowie kommunale Toilettenlisten, Stadtportale und weitere offizielle Datensätze. Für die Qualität fließen die Google-Bewertungen der untersuchten Toiletten ein. Dabei wird auch berücksichtigt, wie viele Rezensionen ein Standort hat. Bei der Quantität zählt das WC-Angebot im Verhältnis zur Stadtfläche.