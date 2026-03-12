Ein 91-Jähriger kommt am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Er erliegt noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Aus noch unbekannter Ursache raste der VW gegen einen Baum, der 91-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstagmorgen im Norden Münchens ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 7.20 Uhr ein 91-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München, mit seinem VW Touran auf der Freisinger Landstraße in Richtung Frankfurter Ring unterwegs gewesen. Kurz nach der Unterführung der A 99 kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich eines Parkplatzes frontal gegen einen Baum.

Im Wrack eingeklemmt: 91-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur durch den Einsatz von schwerem hydraulischem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Leider zog sich der 91-Jährige bei dem Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt – möglicherweise lag ein medizinischer Notfall vor. Einen Suizid schließt die Polizei aus.

Aufgrund des Unfalls musste die Freisinger Landstraße für über zwei Stunden gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Zeitweise wurde der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.