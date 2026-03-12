Tödlicher Unfall: Mann stirbt noch an der Unfallstelle
Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstagmorgen im Norden Münchens ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 7.20 Uhr ein 91-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München, mit seinem VW Touran auf der Freisinger Landstraße in Richtung Frankfurter Ring unterwegs gewesen. Kurz nach der Unterführung der A 99 kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich eines Parkplatzes frontal gegen einen Baum.
Im Wrack eingeklemmt: 91-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur durch den Einsatz von schwerem hydraulischem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Leider zog sich der 91-Jährige bei dem Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt – möglicherweise lag ein medizinischer Notfall vor. Einen Suizid schließt die Polizei aus.
Aufgrund des Unfalls musste die Freisinger Landstraße für über zwei Stunden gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Zeitweise wurde der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
