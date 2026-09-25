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Tödlicher Unfall auf der A99: Mann übersieht Stauende

Nach der Sperrung wegen einer ausgelösten Höhenkontrolle staut sich der Verkehr. Ein Autofahrer verunglückt tödlich, da er das Stauende übersieht.
AZ/dpa |
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Der 42-jährige Autofahrer übersieht das Stauende und stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Der 42-jährige Autofahrer übersieht das Stauende und stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 99 bei München ist ein 42 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Mann nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum Freitag das Ende eines Staus und fuhr mit seinem Wagen ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf.

Der Verkehr hatte sich zurückgestaut, nachdem die Fahrbahn im Bereich der Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg wegen einer ausgelösten Höhenkontrolle zuvor voll gesperrt werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 42-Jährigen nach Angaben der Polizei unter dem Lkw-Anhänger verkeilt.

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