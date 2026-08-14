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Tödliche Gewalttat in München: Tatverdächtiger in Psychiatrie untergebracht

Nach dem Tod eines 55-Jährigen in einer Unterkunft für Wohnungslose gibt es neue Erkenntnisse.
AZ/dpa |
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Der Einsatz in der Boschetsrieder Straße ist in vollem Gange.
Der Einsatz in der Boschetsrieder Straße ist in vollem Gange. © Thomas Gaulke
München

Update 14. August, 15.45 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, hat der Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Nach Angaben der Polizei stellte der Richter dringende Gründe für die Annahme fest, dass der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig gewesen sein könnte.

Update 13. August, 22.47 Uhr: Wie die Polizei am Abend mitteilte, konnte gegen 19.50 Uhr ein Tatverdächtiger am Münchner Hauptbahnhof festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen, der selbst Bewohner der Unterkunft ist. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 55-Jährigen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ihm schwere Verletzungen zugefügt. Das Kommissariat 11 führt die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Hergang und Hintergründen der Tat.

Erstmeldung 13. August: In München ist eine Person gewaltsam ums Leben gekommen. Aktuell fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, wie ein Sprecher sagte. Demnach ging wegen eines mutmaßlichen Gewaltdelikts am Abend ein Notruf ein. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hätten sie eine leblose Person entdeckt, sagte der Sprecher weiter. 

Man habe noch versucht, die Person zu reanimieren, sie sei aber noch vor Ort verstorben. Die Mordkommission habe umgehend die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet. Es gebe einen konkreten Verdacht. Informationen der "tz" zufolge sucht die Polizei mit über 50 Personen nach dem mutmaßlichen Täter.

Polizisten im Einsatz in der Boschetsrieder Straße München.
Polizisten im Einsatz in der Boschetsrieder Straße München. © Thomas Gaulke

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Tatort eine Unterkunft für Wohnungslose, wie es weiter hieß. Das Opfer sei innerhalb des Gebäudes gefunden worden. Weitere Informationen gab es vorerst nicht, auch zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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