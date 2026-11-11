Tochter verloren, Sohn gerettet: Münchner Mutter kämpft seit Jahren für Frühchen

Am Welt-Frühgeborenen-Tag erzählen betroffene Eltern von Angst, Verlust und Hoffnung – und davon, wie sich die medizinische Versorgung von Frühchen in Deutschland verbessert hat, während weltweit noch immer Millionen Babys um ihr Überleben kämpfen.

Die Familie Wöcherl-Seelentag aus Gangkofen ist eine von Zehntausenden in Deutschland, deren Kinder Charlotte und Frederick zu früh auf die Welt gekommen sind. Vor zwei Jahren schafften sie es in der 30. Schwangerschaftswoche nach Garching.

Bereits seit 2008 wird der Welt-Frühgeborenen-Tag begangen, initiiert von 14 Eltern (Global Foundation for the Care of Newborn Infants). Eine von ihnen musste kurz zuvor selbst durch dieses extreme Erlebnis: Silke Mader. Ihre Zwillinge kamen deutlich vor der 37. Woche auf die Welt – nach der Kinder nicht mehr als Frühchen gelten.

"Meine Tochter Lena ist nach der Geburt gestorben. Mein Sohn Lukas hat überlebt. Gerade hat er seinen Uni-Abschluss gemacht“, erzählt sie bei einer Presseveranstaltung im Klinikum Großhadern am Mittwoch. Seither kämpft sie um die Anerkennung dieses Tages durch die Weltgesundheitsorganisation, um die Menschheit für das Thema zu sensibilisieren. Denn so gut wie heute war die Versorgung ihrer frühgeborenen Zwillinge damals nicht.

Adrian Köstler (v.l.), Chef der McDonald’s Stiftung, Aktivistin Silke Mader und Filmemacher Max Wolke, der 2027 eine Doku zum Thema Frühgeborene und deren Herausforderungen im Leben veröffentlichen wird. © Daniel von Loeper

Und endlich: Zum ersten Mal wird heuer dieser Tag auch mit Anerkennung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) begangen. Seit Maders persönlichen Erfahrungen hat sich die medizinische Versorgung deutlich verbessert. Frühgeborene haben in Deutschland heute wesentlich bessere Überlebenschancen, wie auch die Familie Wöcherl-Seelentag aus dem niederbayrischen Gangkofen berichtet. Vor etwa zwei Jahren erlebte die Familie selbst, wie belastend eine Frühgeburt sein kann.

Eine Mutter mit ihrem Frühgeborenen im Klinikum Garching. Es sei sehr wichtig, dass Mutter und Frühchen schnell Kontakt haben, so die Experten. Das erhöhe die Überlebenschancen. © Daniel von Loeper

Christopher Wöcherl erinnert sich noch sehr genau. Seine Frau Miriam Seelentag habe unerwartet in der 30. Woche einen Blasensprung erlitten. Kurz vor knapp kamen sie in Großhadern an. "Länger hätte es nicht dauern dürfen“, sagt er.

Die ersten Tage seien sehr turbulent gewesen. "Zum Glück gab es das Ronald-McDonald-Haus“, sagt Wöcherl. Das Haus in der Nähe des Klinikums gehört einer McDonald’s-Stiftung, die Eltern in der Situation der Familie Wöcherl-Seelentag zwölf Apartments bietet. Dort konnte Wöcherl übernachten und nah bei seiner Familie sein.

Prof. Andreas Flemmer, Leiter der sogenannten Neonatologie in Garching. © Daniel von Loeper

"Tagelang hin- und herzufahren, das hätte nicht funktioniert“, erinnert er sich, "wir waren in Großhadern in besten Händen“, sagt er. Seine Frau und die Kinder waren erst in unterschiedlichen Stationen. "Nur so konnte ich ihr berichten, wie es den Zwillingen geht“, sagt Wöcherl.

Heute sind Charlotte und Frederick zwei Jahre alt. Es geht ihnen gut. Doch nicht überall ist die Versorgung so gut wie in Deutschland. "Weltweit gibt es 13 Millionen Frühchen pro Jahr“, sagt Mader. Eine Million sterbe in den ersten Stunden.