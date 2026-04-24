Die Berghütten sind beliebt, viele Wochenenden sind rasch ausgebucht. Der Alpenverein München und Oberland gibt wichtige Tipps für alle Bergfreunde.

Das Heinrich-Schwaiger-Haus ist eine Berghütte der Sektion München des Deutscher Alpenvereins im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern.

Prachtwetter und immer längere Tage: Was läge da näher, als eine gute Zeit in den nahe gelegenen Bergen zu verbringen?

Das denken sich gerade viele Münchner, darum hat der Alpenverein München und Oberland ein paar Tipps parat, wie es mit dem Beginn der Hüttensaison auch gut klappt. Auf einzelnen niedriger gelegenen Hütten beginnt die Saison bereits Ende April, bis Mitte Juni folgen auch die höher gelegenen Hütten.

1. Früh informieren

Wer bei der Wanderung als Zwischenstopp oder bei einem Mehrtäger auch als Übenachtungsort eine Berghütte des Alpenvereins ansteuern möchte, ist gut beraten sich frühzeitig zu informieren. Plätze sind begrenzt und teils früh schon reserviert.

Der Alpenverein informiert über seine Kanäle in den Sozialen Medien und über den Newsletter über Neuigkeiten. Für besonders beliebte Hütten gibt es einen Newsletter-Service, der die Öffnung des Buchungsportals kommuniziert.

2. Planen und Last-Minute-Möglichkeiten im Auge haben

Wer es einrichten kann und flexibel ist: Gerade unter der Woche und außerhalb der Ferienzeit gibt es oft noch freie Plätze.

Mit Ausnahme der Albert-Link-Hütte, Johannishütte, Schönfeldhütte, Vorderkaiserfeldenhütte werden alle Hütten in der Belegungsübersicht angezeigt. Da finden Sie schnell und einfach die noch verfügbaren Plätze und können sie auch gleich reservieren. Die Übersicht wird stündlich aktualisiert.

Ganz spontane Wanderer können auf dem DAV-Portal drei Nächte im Voraus freie Schlafplätze finden und reservieren.

Das Taubensteinhaus vor dem Wendelstein. © imago/Hermann Dobler

3. Geheimtipp statt Klassiker

Gerade die etwas weniger bekannten und beliebten Hütten wie zum Beispiel die Schönfeldhütte oder die Oberlandhütte sind laut DAV für Familien sehr gut geeignet. Die Johannishütte oder das Taschachhaus sind bestens geeignet für Hochtouren und alpine Wanderungen.

Überblick: Hüttenöffnungszeiten 2026

Wichtig: Der genaue Öffnungstermin ist oft abhängig von Wetter und Schnee und kann sich kurzfristig ändern.

Albert-Link-Hütte: Betriebsurlaub bis zum 27.4.2026, ganzjährig geöffnet

Schönfeldhütte: Betriebsurlaub bis zum 28.4.2026, ganzjährig geöffnet

Oberlandhütte: Betriebsurlaub bis zum 29.4.2026, ganzjährig geöffnet

Höllentalangerhütte: 14.5.2026 bis Anfang Oktober

Knorrhütte: 14.5.2026 bis Anfang Oktober

Taubensteinhaus: 14.5.2026 bis Anfang November

Watzmannhaus: 22.5.2026 bis Mitte Oktober

Reintalangerhütte: 22.5.2026 (vorbehaltlich des Baufortschritts der Umbauarbeiten) bis Anfang Oktober

Taschachhaus: 04.6.2026 bis Mitte September

Heinrich-Schwaiger-Haus: 14.6.2026 bis Mitte September

Lamsenjochhütte: 14.6.2026 bis Anfang Oktober

Falkenhütte: 12.6.2026 bis Anfang Oktober

Stüdlhütte: 12.6.2026 bis Anfang Oktober

Johannishütte: voraussichtlich Mitte Juni 2026 bis Anfang Oktober

Vorderkaiserfeldenhütte: wegen Umbauarbeiten geschlossen, voraussichtlich ab Mitte Oktober 2026 geöffnet. Von Montag bis Freitag ist der Weg von der Ritzau-Alm zur Vorderkaiserfeldenhütte vorübergehend gesperrt.

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