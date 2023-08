Tiertafel München e. V. – Wenn Frauchen's Rente nicht für beide reicht

Die Tiertafel München unterstützt seit vielen Jahren in Not geratene Haustierhalter mit der kostenlosen Abgabe von Futter und Zubehör sowie Bezuschussung von Tierarztkosten.

08. August 2023 - 06:17 Uhr

Nur kurz nicht aufgepasst und Bello ist über die Straße gerannt. Hoffnungsvoll gewartet und Miezi kommt mit Blessuren heim. Oder einfach nur mit Herrchen und Frauchen alt und chronisch krank geworden.

Die unterstützt seit vielen Jahren in Not geratene Haustierhalter mit der kostenlosen Abgabe von Futter und Zubehör sowie Bezuschussung von Tierarztkosten. Damit soll verhindert werden, dass man sich von seinem in der Familie lebenden Haustier, trennen muss, nur weil sich durch Krankheit, Rente oder Arbeitslosigkeit die Lebenssituation verändert hat.

Das Hilfeangebot der Tafel wird mehr als gut angenommen. © Tiertafel München e.V.

Hilfe für Tier und Mensch

Menschen, die Hilfe so dringend benötigen, leben größtenteils von aufstockender Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter. Abwägen zu müssen, ob für die eigenen Medikamente zugezahlt oder der Tierarztbesuch des geliebten Tieres bezahlt wird: Das darf nicht sein!

Mit Ihrer Spende kann "Tiertafel München e. V." gezielt helfen und Leid sofort lindern.

Alle Helfer und Helferinnen sind mit Herz und Seele bei der Sache. © Tiertafel München e.V.

Die ist gemeinnützig anerkannt, arbeitet ausschließlich ehrenamtlich und finanziert sich nur durch Spenden. 2015 wurde der Verein mit dem Tierschutzpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter