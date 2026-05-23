Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn. Anfang der Woche kommt bei den Elchen ein Zwillingspärchen zur Welt. Besucher können die beiden Kleinen schon zu Gesicht bekommen.

Blick auf den Eingang vom Tierpark Hellabrunn – hier gibt es langbeinigen Nachwuchs.

Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien darf man sich im Tierpark Hellabrunn über süßen Nachwuchs freuen und das sogar im Doppelpack.

Anfang der Woche wurden bei den Elchen putzige, kleine Zwillinge geboren. Besucher des Tierparks können die beiden Jungtiere bereits hin und wieder auf der großen Elchanlage zu Gesicht bekommen.

"Nachwuchs ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass sich unsere Tiere in Hellabrunn wohlfühlen"

"Nachwuchs ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass sich unsere Tiere in Hellabrunn wohlfühlen. Besonders zum Start der Pfingstferien freut es mich natürlich auch, unseren Besucherinnen und Besuchern viele unterschiedliche Jungtiere zeigen zu können. Tierkinder bringen immer besonders viel Leben und Energie auf die Anlagen", freut sich Tierparkdirektor Rasem Baban über die beiden Elch-Zwillinge.

Kurz vor Pfingsten kamen die beiden Elch-Zwillinge auf die Welt. © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Nicht nur bei den Elchen: Jede Menge tierischer Nachwuchs in Hellabrunn

Zu Beginn dürften die beiden kleinen Elche noch etwas staksig und unsicher unterwegs sein, denn die, im Verhältnis zum Körper, sehr langen und dünnen Beine sind für die Jungtiere anfangs noch eine kleine Herausforderung.

Ist das kleine Elch-Baby nicht einfach putzig? © Tierpark Hellabrunn/Jan Saurer

Ein Besuch in Hellabrunn während der Pfingstferien lohnt sich in jedem Fall, denn neben den kleinen Elchen gibt es noch viele weitere Jungtiere zu entdecken. So gab es Mitte April Nachwuchs bei den Gürteltieren und auch bei den Schimpansen kam im Februar ein Baby zur Welt. Und auch das Streichelgehege ist seit März unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet.