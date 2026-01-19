AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Tierpark Hellabrunn kündigt Neubau an: Kommen jetzt Pandas nach München?

Tierpark Hellabrunn kündigt Neubau an: Kommen jetzt Pandas nach München?

Hat der Münchner Tierpark Hellabrunn demnächst eine Attraktion mehr? Nach Medienberichten über eine Panda-Leihe aus China hält sich der Zoo bedeckt - kündigt aber neue Pläne an.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Statt nur Panda-Plüschtieren wird es in Bayern bald lebendige Riesenpandas geben.
Statt nur Panda-Plüschtieren wird es in Bayern bald lebendige Riesenpandas geben. © Peter Kneffel/dpa

Bekommt der Münchner Tierpark bald Riesenpandas? Nach Medienberichten über eine Leihe aus China nach Bayern hat der Zoo ein "wegweisendes Neubauprojekt" angekündigt - und eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch. Weder die Stadt München noch die Staatskanzlei oder der Zoo wollten sich auf Nachfrage zu weiteren Details äußern.

"Münchner Merkur" und "tz" hatten vergangene Woche berichtet, dass der Tierpark zwei Riesenpandas per Leihe aus China bekommen soll. Hellabrunn wäre nach Berlin erst der zweite Tierpark in Deutschland, in dem Riesenpandas leben. Während Pandas für Zoos und Tierparks in der Regel ein Besuchermagnet sind, gelten sie auch als Politikum. China verleiht seit über 50 Jahren Pandabären in andere Länder, um die diplomatischen Beziehungen zu stärken. Auch Frankreich bekam kürzlich zwei Pandas von China zugesagt.

Söder posierte mit Plüschpandas

Der Organisation Pro Wildlife zufolge leben derzeit rund 56 Pandas in Zoos außerhalb Chinas, sie gehören aber weiter der Volksrepublik. Für die Leihgaben werden demnach aber Gebühren von rund einer Million Euro pro Elternpaar fällig. 

Lesen Sie auch

Dem Berliner Zoo zufolge ist in diesen Leihverträgen auch festgelegt, dass alle Nachkommen der Pandas, unabhängig davon, wo sie geboren werden, ebenfalls zu China gehören und meist nach einigen Jahren in ihre Heimat zurückkehren.

Söder liebäugelt Medienberichten zufolge seit seiner Chinareise 2024 mit einer Pandaleihgabe. Damals hatte Bayerns Ministerpräsident medienwirksam mit Plüschpandas posiert.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.