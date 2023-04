Tierischer Feuerwehreinsatz: Raben attackieren junges Eichhörnchen

Die Feuerwehr hat am Samstag ein junges Eichhörnchen vor aggressiven Vögeln gerettet. Doch dabei blieb es nicht.

Aubing / Laim - Ganze elf Mal musste die Feuerwehr am Samstag ausrücken – weil Tiere in Bedrängnis geraten waren. Zwei Vorfälle rührten die Einsatzkräfte besonders.

Entenfamilie mit 13 Küken muss umgesiedelt werden

Gegen Mittag riefen aufmerksame Bewohner die Feuerwehr zu einem Gebäude in der Radolfzeller Straße. Im Lesehof im ersten Obergeschoss hatte sich eine Entenfamilie breitgemacht. Die Feuerwehr zählte 13 Küken im Nest der Entenmutter, die ihre Brut an diesem ungewöhnlichen Ort wohl bestmöglich vor Feinden in Sicherheit bringen wollte. Die Entenfamilie wurde eingefangen und an den benachbarten Ramses-See umgesiedelt.

Eichhörnchen von Raben verletzt

Arg hat es auch ein Laimer Eichhörnchen erwischt. Passanten beobachteten, wie das Tier an der Maxstadtstraße gegen 19 Uhr von Raben schwer attackiert wurde.

Die Feuerwehr fing das Eichhörnchen ein, das sich ohne Fluchtversuche von einem Baumstamm heben ließ. Vorder- und Hinterläufe waren sichtbar verletzt. Es wurde vom Eichhörnchen-Schutz e.V. zur Versorgung und zur weiteren Behandlung abgeholt.