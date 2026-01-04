AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Tierischer Einsatz im Luxushotel: Hund lässt Familie nicht mehr aus dem Zimmer

Tierischer Einsatz im Luxushotel: Hund lässt Familie nicht mehr aus dem Zimmer

In der Nacht auf Sonntag muss die Polizei an die Maximilianstraße ausrücken. Ein Mischlingshund bedroht seine verzweifelten Halter.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
So zum Beispiel sieht ein Schäferhund-Labrador-Mischling aus. (Symbolbild)
So zum Beispiel sieht ein Schäferhund-Labrador-Mischling aus. (Symbolbild) © Imago/Svenja Hanusch

Manchmal legen Hunde für Menschen schwer nachvollziehbares Verhalten an den Tag: So war es auch kurz vor Mitternacht am Samstag an der Maximilianstraße in einem "sehr teuren Hotel", wie eine Polizeisprecherin erklärt. 

Weil ihr Hund sein Erbrochenes verteidigt: Familie ruft aus Luxushotel die Polizei

Der Schäferhund-Labrador-Mischling einer dreiköpfigen Familie hatte sich dort offenbar vor der Hotelzimmertür erbrochen und dann in den Modus der Ressourcenverteidigung geschaltet. Das heißt, er hat angefangen, laut zu bellen und seine Zähne zu fletschen, um sein Erbrochenes vor der Familie zu verteidigen. 

Der Vater (35) wusste sich dann, weil der Hund genau zwischen ihnen und der Tür stand, nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. 

Die kam auch prompt zu Hilfe, mit Hundeführer und einem Diensthund. Sie konnten den Hund sichern, ihn an die Leine nehmen und ihm einen Maulkorb anlegen. Dann brachten sie ihn ins Tierheim. 

Verletzt wurde bei der Aktion niemand, es liegt nun an der Besitzerfamilie, wie sie mit dem Tier weiter verfahren. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.