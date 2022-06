Tierisch durstig – Trinkt Ihr Hund genug?

Für Hunde ist eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung wichtig, um gesund und fit zu bleiben. Gerade bei Hitze und Aktivität brauchen Hunde viel Flüssigkeit.

11. Juni 2022 - 06:55 Uhr

Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Hunde ist eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung wichtig, um gesund und fit zu bleiben. Wie viel ein Hund trinken sollte, hängt unter anderem von seiner Größe, der Fütterung (Trocken- oder Nassfutter), der Außentemperatur und der Aktivität ab.

Gerade an warmen Sommertagen kann bei langen Ausflügen, Toben im Freien oder Training auf dem Hundeplatz der Flüssigkeitsbedarf stark ansteigen. Die Fellnase sollte dann nicht nur zu Hause stets frisches Wasser zur freien Verfügung haben, auch unterwegs sind regelmäßige Trinkpausen wichtig. Dafür gibt es praktische Reisenäpfe oder Reisetrinkflaschen, die überall einsatzbereit sind.

Guter Geschmack regt zum Trinken an

Viele Halter machen sich aber besonders bei Hitze Sorgen, ob ihr Liebling auch wirklich genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Denn manche Vierbeiner sind eher trinkfaul oder besonders wählerisch. Sie lehnen zum Beispiel warm gewordenes oder abgestandenes Wasser ab und wollen nur aus Pfützen oder einem bestimmten Napf schlabbern.

Den Durst anregen kann dann oft ein Drink mit leckerem Geschmack, zum Beispiel Trinksnack Huhn oder Ente. Der Fleischsaft mit den feinen Fleischstückchen macht das Trinken zum Vergnügen und kann die Flüssigkeitsbilanz verbessern. Man sieht regelrecht den Spaß, den der Hund beim Trinken hat.

Kalorien- und fettarm ohne Zusatz von Zucker

Der schmackhafte Drink kann sowohl pur als auch verdünnt angeboten werden und ist kalorien- und fettarm ohne Zusatz von Zucker, so dass auch bei häufigem Einsatz kein Übergewicht droht. Dadurch eignet er sich auch gut als Alternative zu Leckerlis, wenn nach sommerlichem Training eine Belohnung fällig wird. Denn oft hat der Vierbeiner bei Hitze gar keine große Lust auf trockene Häppchen.

Coole Tricks für unterwegs und zu Hause

Damit der Hundedrink unterwegs nicht so schnell warm wird, ist es ein guter Trick, ein paar Eiswürfel mit in den Transportbehälter zu geben. Zu Hause kann die Fellnase außerdem zum Trinken animiert werden, indem man mehrere Näpfe an verschiedenen Stellen des Hauses aufstellt oder zusätzliche Flüssigkeit ins Trockenfutter mischt. Stellt man den Trinknapf etwas erhöht auf, fällt gerade älteren Hunden das Trinken oft leichter.

Niedriger Proteingehalt und schonend für die Nieren

Und bei einem lustigen Spiel mit dem Wasserschlauch oder einer Fontäne im Garten gehört die Flüssigkeitszufuhr automatisch mit dazu. Ein eiskalter Spaß ist es außerdem den Trinksnack in einer Schleckmatte oder einem Kong ins Gefrierfach zu tun und dann genüsslich und in Ruhe auszuschlecken. Durch den niedrigen Proteingehalt und die enthaltene Flüssigkeit ist auch nierenschonend bzw. ideal für Hunde geeignet, die bereits Nierenprobleme haben.

