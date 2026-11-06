Tiefgaragenbrand in München-Bogenhausen: Ursache geklärt

Die Ursache für den Brand in einer Tiefgarage am vergangenen Freitag ist geklärt. Der Sachschaden wird auf rund 140.000 Euro geschätzt.

Update, 9.11.: Die Ursache für das Feuer in einer Tiefgarage im Bereich der Prinzregentenstraße in Bogenhausen am Freitag ist geklärt. Wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte, geriet ein BMW vom Typ 550e x-Drive in Brand. Das Hybridfahrzeug war in der Tiefgarage des Komplexes an einer der Ladesäulen angeschlossen. Während des Ladevorgangs kam es offenbar zu einem technischen Defekt. Laut Polizei brach das Feuer im Bereich des Motorraums aus. Ob der Fehler am Fahrzeug lag oder an der Ladesäule, ermitteln Brandfahnder der Kripo. Der BMW wurde sichergestellt, ein Gutachten ist in Auftrag gegeben.

In dem Komplex sind auch ein Restaurant und ein Edeka-Supermarkt untergebracht. Das Lokal und der Edeka wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Sachschaden wird auf rund 140.000 Euro geschätzt.

6.11., 15.55 Uhr: Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilt, hat ein BMW in der Tiefgarage des großen Bürogebäudes gebrannt – und auch gleich selber automatisch den Notruf gewählt und damit die Feuerwehr alarmiert. Drei Löschzüge seien mit insgesamt etwa 60 Einsatzkräften im Einsatz, Verletzte gab es nicht.

Ein BMW hat in einer Tiefgarage gebrannt und dann selber die Feuerwehr alarmiert. © Berufsfeuerwehr München

Die fuhr mit zwei Löschfahrzeugen zur Adresse, in Erwartung, dass das Auto im Freien steht. Vor Ort war aber schnell klar, dass der Brand in der Tiefgarage war. Die Brandmeldeanlage hatte auch schon ausgelöst und eine Teilräumung der angrenzenden Geschäfte ausgelöst.

Feuerwehreinsatz an Vogelweidestraße

Da es sich laut Feuerwehr um ein großes Gewerbeobjekt handelt, wurden auch mehrere Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert. Ein Hubschrauber sei gerade in der Nähe gewesen und ist dann beim Einsatzort gelandet. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz vorbei, danach hat die Feuerwehr noch mit Lüftungsgeräten die Tiefgarage entraucht. Laut Feuerwehr entstand am Fahrzeug "erheblicher Schaden", die Ursache ermittelt die Polizei.