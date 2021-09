Teures München: Diese Fachkräfte können sich die Stadt kaum mehr leisten

Mit einem durchschnittlichen Fachkräftegehalt ist München vor allem für zwei Berufsgruppen besonders teuer.

München - Wie viel Prozent vom Nettoeinkommen gehen in Deutschland für die Miete drauf? Diese Frage haben die Immobilienexperten von objego untersucht. Dafür wurden die durchschnittlichen Mietkosten in dreißig deutschen Großstädten mit den mittleren Jahresgehältern verschiedener Fachkräfte in ein Verhältnis gesetzt.

Die Experten nahmen dabei einen Querschnitt von Berufsgruppen: Altenpflege, Friseur, Einzelhandel, Polizei und Volljurist. Das Ergebnis überrascht dabei freilich nicht so sehr: München ist und bleibt ein teueres Pflaster - allerdings nicht für alle.

In München geht teilweise die Hälfte des Einkommens für die Miete drauf

Am Jahreseinkommen gemessen, sind nicht alle ausgewerteten Berufsgruppen gleich stark betroffen. Die höchste Belastung tragen Arbeitnehmer im Einzelhandel und im Friseurhandwerk in München, wo rund die Hälfte des Nettoeinkommen in die Wohnungsmiete fließt. München ist selbst für Polizeikräfte ein teures Pflaster. Im Schnitt müssen sie 33 Prozent ihres Soldes in die Miete investieren.

Mit einem durchschnittlichen Gehalt im Einzelhandel (objego rechnet hier mit 27.300 Euro), gehen sogar 49% für die Miete drauf - absoluter Spitzenwert. Auch das Friseurhandwerk muss noch 47% aufwenden.

Leipzig ist größte Stadt, die am wenigsten kostet

Am wenigsten müssen alle ausgewählten Berufsgruppen übrigens in Chemnitz zahlen. Dort kostet ein Quadratmeter im Schnitt rund 5 Euro. Hier bleibt Mietern aus allen Berufsgruppen nach Abzug der Miete also das meiste vom Lohn übrig.

Die größte Stadt, die nach Abzug der Miete noch genug übrig lässt, ist der objego-Auswertung zufolge Leipzig. Arbeitnehmer im Einzelhandel mit einem Jahresgehalt von 27.300 Euro im Schnitt geben dort etwa 17 Prozent davon für die Miete aus.