Teures Häufchen: So viel kostet nicht entsorgter Hundekot in München

Wer den Kot seines Hundes einfach im Park oder auf Wegen liegen lässt, muss zahlen. Im Extremfall bis zu 1.000 Euro! Welche Großstädte am härtesten bestrafen und wie viel es in München kostet.

München - Wem ist dieses Ärgernis noch nicht widerfahren: Man marschiert auf dem Gehweg, schaut nicht ständig auf den Boden – plötzlich stinkt es bestialisch und unter der Schuhsohle klebt brauner Hundekot. Die gute Nachricht: Städte und Kommunen greifen gegen Hundehalter durch, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einfach liegen lassen.

Bußgeld für Hundehaufen: München vorne mit dabei

Eine Auswertung des hat dazu nun die Bußgelder der 30 größten Städte Deutschlands verglichen – und zwar jeweils die kleinste beziehungsweise maximale Strafe bei einem (wiederholten) Häufchen-Vergehen.

Wer also zeigt kein Erbarmen mit Hundekot auf öffentlichen Plätzen? Die Antwort: Wiesbaden! Dort zahlt man auf jeden Fall mindestens 100 Euro, wenn die tierische Hinterlassenschaft nicht beseitigt wird. Auch München greift durch, hier kostet es mindestens 75 Euro, ebenso in Stuttgart, Düsseldorf und Mannheim.

In Nürnberg, Berlin und Hamburg zum Beispiel müssen Hundebesitzer 35 Euro Bußgeld zahlen, in Augsburg demnach 50 Euro. In Essen und Frankfurt am Main ist man beim ersten Mal noch gnädig mit nur fünf Euro. Im Schnitt fordern die Großstädte 48,30 Euro bei solchen Verstößen, zeigt die Auswertung.

Hundehaufen: Für Wiederholungstäter wird es teuer

Aber: Auch wenn Frankfurt am Main zunächst bei der mildesten Strafe vorne liegt, greift die Stadt bei Wiederholungstätern durch: Wer immer wieder den Hundehaufen nicht beseitigt, kann bis zu 1.000 Euro Strafe zahlen müssen. Auch in Dresden ist das der Fall, so führt es die Auswertung auf. Köln und Essen verlangen in Extremfällen bis zu 500 Euro.

Zur maximal möglichen Strafe findet sich für München keine Angabe in dem Ranking, auf Nachfrage heißt es von dem Portal, die Stadt habe sich dazu nicht geäußert. Eine AZ-Anfrage bleibt dazu zunächst auch unbeantwortet.

Auf der Internetseite schreibt die Stadt aber: "Bei Missachtung wird ein Bußgeld von mindestens 75 Euro fällig, bei Verschmutzungen von Spielplätzen oder Spiel- und Liegewiesen beträgt das Regelbußgeld 350 beziehungsweise 250 Euro."

Ziemlich teuer wird's in Starnberg und Kirchseeon

Auch andernorts will man der Hundehaufen-Problematik Herr werden. Die Stadt Starnberg zum Beispiel, die aufgrund der Größe nicht im Ranking berücksichtigt wurde, schreibt auf ihrer Internetseite zur Pflicht, Hundehaufen auf Gehwegen, Grünanlagen und mehr zu beseitigen: "Erfolgt dies nicht oder unsachgemäß, begeht der Hundehalter oder Hundeführer eine Ordnungswidrigkeit, die durch eine Geldbuße von bis zu 500 Euro geahndet werden kann." Geregelt ist dies in der Reinigungs- und Sicherungsverordnung der Stadt.

In der Gemeinde Kirchseeon änderte man schon 2015 eine Verordnung dahingehend, dass eine Ordnungsstrafe von bis zu 1.000 Euro möglich ist.

Für die Analyse wurde die minimale und maximale Höhe des Bußgeldes in den 30 größten deutschen Städten zwischen dem 21. Dezember 2022 und dem 9. Februar 2023 angefragt. In neun Städten konnte keine Auskunft gegeben werden.