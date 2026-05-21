Teure Stadtviertel: München fast doppelt so teuer wie Berlin

Dass Immobilien in München sehr teuer sind, ist kein Geheimnis. Dass die bayerische Landeshauptstadt aber fast doppelt so teuer ist wie Berlin, ist dann doch erstaunlich. Vor allem ein Fakt überrascht ziemlich.

Das München ein teures Pflaster zum Leben ist, ist kein Geheimnis, doch wer sich in der bayerischen Landeshauptstadt ein Eigenheim zulegen möchte, der braucht tiefe Taschen, je nach Stadtviertel sogar richtig tiefe Taschen.

Einer Analyse des Immobilienportals immowelt.de zufolge finden sich elf der zwanzig teuersten Stadtviertel der Bundesrepublik in München. Als Datenbasis für die Untersuchung fungierten die Kaufpreise von auf immowelt.de inserierten Angeboten. Die errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) und Einfamilienhäusern (600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5 Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) zum Stand 1. Mai 2026 an.

Elf der zwanzig teuersten Stadtviertel sind in München

Das teuerste Pflaster für die eigenen vier Wände in Deutschland ist – wenig überraschend – der Münchner Stadtteil Altstadt-Lehel. Wer sich hier eine Immobilie kaufen möchte, muss für den Quadratmeter 12.689 Euro hinblättern.

Auch auf den Plätzen zwei bis vier des Rankings finden sich nur Münchner Stadtviertel. So findet man auf Platz zwei die Maxvorstadt mit einem Quadratmeterpreis von 11.312 Euro, gefolgt von Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (11.045 Euro) und Schwabing-West (10.242 Euro).

Acht Münchner Stadtviertel findet man in der TopTen, nur die beiden Hamburger Stadtteile Harvestehude (Platz 5, 10.241 Euro) und Rotherbaum (Platz 7, 9859 Euro) können in die Phalanx der Münchner Viertel eindringen. Acht Stadtteile der Hansestadt schaffen es in die zwanzig teuersten Viertel des Landes.

Mit Frankfurt am Main schafft es nur eine dritte Stadt in die bundesweite Top20. Im dortigen Stadtteil Westend-Süd (Platz 16) muss man für den Quadratmeter 8433 Euro hinblättern.

Die 20 teuersten Stadtviertel in Deutschland

Stadtviertel Stadt Quadratmeterpreis in Euro Altstadt-Lehel München 12.689 Maxvorstadt München 11.312 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt München 11.045 Schwabing-West München 10.242 Harvestehude Hamburg 10.241 Au-Haidhausen München 10.087 Rotherbaum Hamburg 9859 Neuhausen-Nymphenburg München 9721 Bogenhausen München 9185 Schwabing-Freimann München 9130 HafenCity Hamburg 8950 Schwanthalerhöhe München 8792 Uhlenhorst Hamburg 8766 Hoheluft-Ost Hamburg 8687 Untergiesing-Harlaching München 8643 Westend-Süd Frankfurt am Main 8433 Nienstedten Hamburg 8396 Eppendorf Hamburg 8344 Othmarschen Hamburg 8326 Sendling München 8307

München ist fast doppelt so teuer wie Berlin

Und was ist mit Berlin? Nach der Bundeshauptstadt muss man im Ranking lange suchen. Überraschend spät, erst auf Platz 46, ist der teuerste Berliner Stadtteil, das grüne Villenviertel Dahlem im Südwesten der Stadt, zu finden. Hier sind für den Quadratmeter 7190 Euro fällig und damit 5499 Euro weniger als beim Münchner Spitzenreiter Altstadt-Lehel.

Wer es günstiger haben möchte, der wird in Duisburg fündig. Die fünftgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen ist in den Top20 der günstigsten deutschen Stadtviertel gleich 15 Mal vertreten, nur Leipzig und je zweimal Bremen und Dresden sind in diesem Ranking noch zu finden.

Das günstigste Stadtviertel ist Duisburg-Marxloh, hier kostet der Quadratmeter laut immowelt.de nur 1256 Euro und ist damit zehnmal günstiger als Altstadt-Lehel in München.

Aber nicht nur im bundesweiten Vergleich gibt es große Unterschiede bei den Quadratmeterpreisen, sondern auch innerhalb der einzelnen Städte.

Nur ein Münchner Stadtteil ist günstiger als das Berliner Villenviertel Dahlem

So liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in München bei 8207 Euro. Das Viertel Altstadt-Lehel liegt stolze 4482 Euro (+54,6 Prozent) über dem Münchner Schnitt. Anders sieht es da beim günstigsten Stadtteil Aubing-Lochhausen-Langwied aus. Hier liegt der Quadratmeterpreis mit 7009 Euro satte 1198 Euro unter dem Münchner Schnitt (-14,6 Prozent).

Günstige Eigenheime sind ansonsten noch in Feldmoching-Hasenbergl (7300 Euro), Ramersdorf-Perlach (7332 Euro), Berg am Laim (7365 Euro) und in Moosach (7514 Euro) zu haben. Aber selbst hier liegt der Quadratmeterpreis schon höher als in Dahlem, dem teuersten Pflaster in Berlin.