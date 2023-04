Teure Pinkelpause: Betrunkener US-Tourist nutzt Münchner S-Bahn-Tunnel als stilles Örtchen

Gegen den Mann ist ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro an.

03. April 2023 - 12:21 Uhr | AZ

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann am Ostbahnhof in Empfang – ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. (Symbolbild) © Bundespolizei