Test am Wedekindplatz: Pizzakartonhalter für leere Mülleimer

In Schwabing steht seit neuestem ein seltsam anmutendes Metallkonstrukt. Dabei handelt es sich in erster Linie aber nicht um Kunst – vielmehr geht es um einen praktischen Nutzen, der getestet werden soll.

München - Vier Arme, die in die Höhe ragen, dazu eine Metallplatte knapp über dem Boden. Etwas merkwürdig sieht es ja schon aus, das Konstrukt, das seit vergangenem Freitag auf dem Wedekindplatz in Schwabing steht.

Doch wer etwas genauer hinschaut, erkennt, um was es sich bei der Installation handelt: "Pizzakartonhalter" steht da in kleiner (handgeschriebener) Schrift auf der Platte.

Wedekindplatz ist einer der Party-Hotspots in München

Und tatsächlich: Das Metallteil soll für weniger Müll am Party-Hotspot sorgen. Vor allem während der Corona-Pandemie entwickelte sich der Wedekindplatz (neben dem Gärtnerplatz) zu einem der großen Freiluft-Treffpunkte für Feiernde in der Stadt. Die Folge: Viel Lärm, viel Anwohner-Ärger – und vor allem viel Müll.

Sommer 2021: Der Morgen nach einer Party-Nacht am Wedekindplatz. © Daniel von Loeper

Der Pizzakartonhalter soll dem Problem nun entgegenwirken: "Hintergrund ist, dass Pizzakartons die normalen Müllbehältnisse sehr schnell verstopfen", teilt das Baureferat auf AZ-Nachfrage mit. Die Hoffnung: Die Münchner verfrachten ihre leeren Kartons im Gestell, die Mülleimer bleiben dann für den sonstigen Abfall länger "offen".

Pizzakartonhalter: Weitere Standorte sind vorerst nicht geplant

Der spezielle Müllbehälter ist ein Modellversuch – zunächst nur für diesen Sommer und auch nur am Wedekindplatz, da "die Müllproblematik" hier laut Baureferat weiterhin hoch sei. Weitere Standorte seien aktuell nicht geplant, zunächst wolle man sehen, wie gut die Halterungen bei der Bevölkerung ankommen.

Initiiert wurden die Kartonhalter vom Sozialreferat in Absprache mi dem Runden Tisch Nachtleben. Das AKIM-Team (Allparteiliches Konfliktmanagement in München, d.Red.), das an Freitagen, Samstagen und Nächten vor Feiertagen jeweils von 22 bis 2 Uhr am Wedekindplatz präsent ist, soll auf die neuen Pizzakartonstapler hinweisen.