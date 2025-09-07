AZ-Plus

Tesla-Dashcam filmt Harley-Davidson-Unfall in München

VW fährt bei Rot über die Ampel und kollidiert mit einem Harleyfahrer. Wie eine Tesla-Dashcam die Schuldfrage klärt.
Irene Kleber |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei einer Kollision zwischen einem Harley- und einem Autofahrer in Allach-Untermenzing ist am Samstag der Biker (58) verletzt worden (Symbolfoto).
Bei einer Kollision zwischen einem Harley- und einem Autofahrer in Allach-Untermenzing ist am Samstag der Biker (58) verletzt worden (Symbolfoto). © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Allach-Untermenzing Ein Harley-Davidson-Fahrer ist am Samstag in München bei einer Kollision mit einem Rote-Ampel-Raser verletzt worden. Der Biker (58), auf der Von-Kahr-Straße stadteinwärts Richtung Nymphenburg unterwegs, hatte gegen 18 Uhr an der Ampel an der Einmündung zur Allacher Straße bei Rot gehalten und war dann bei Grün in die Kreuzung gefahren.

Zeitgleich überfuhr ein Münchner (51), der auf der Allacher Straße in einem Volkswagen unterwegs war, sein Rot-Signal. Auto und Motorrad kollidierten, der Harleyfahrer stürzte, verletzte sich leicht und kam per Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus.

Eine Tesla-Dashcam filmt den Unfall

Die Schuldfrage ist gut belegt: Hinter dem Biker war ein Tesla mit Dashcam gefahren und hatte den Unfall mitgefilmt. Der Autofahrer bekommt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.