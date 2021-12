Termine stehen fest: So kommt die Müllabfuhr an den Feiertagen in München

An den Feiertagen sind die Wertstoffhöfe zu. Auch Tonnen werden anders geleert als sonst.

München - Zu den Feiertagen und zum Jahreswechsel gibt es Änderungen beim Abfallwirtschaftsbetrieb.

Wertstoffhöfe: Vom 24. bis 26. Dezember 2021 sowie vom 31. Dezember 2021 bis einschließlich 2. Januar 2022 sind die Wertstoffhöfe und der Entsorgungspark Freimann geschlossen.

Halle 2 ist geschlossen

Gebrauchtwarenkaufhaus "Halle 2": Die Halle 2 ist vom 24. bis einschließlich 27. Dezember 2021 und vom 31. Dezember 2021 bis einschließlich 3. Januar 2022 geschlossen.

Müllabfuhr: In der Zeit vom 27. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 wird Restmüll und Papier priorisiert und Bioabfall soweit möglich abgefahren. In der Woche vor Weihnachten werden alle Leerungstage um jeweils einen Tag vorgezogen. Die Tonnen von Montag, 20. Dezember, werden bereits am Samstag, 18. Dezember, vorgeleert.

In der Woche nach Weihnachten kann der AWM nicht sicher sagen, welche Tonnen wann geleert werden, da durch die Feiertage viele Leerungen entfallen sind. Die Arbeitstage des AWM werden aber an diesen Tagen verlängert, um den Rückstand abzuarbeiten.

Im neuen Jahr werden Leerungen nachgeholt

In der ersten Woche des neuen Jahres 2022 werden die Tonnenleerungen von Donnerstag, 6. Januar, am Freitag, 7. Januar, nachgeholt, die Leerungen von Freitag, 7. Januar, am Samstag, 8. Januar.