Im Münchner "Tatort: Zwischenwelten" ermitteln Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer zum ersten Mal gemeinsam. Zu sehen gibt es den Krimi Anfang Januar.

Carlo Ljubek (50) und Ferdinand Hofer (33) feiern im Januar als neues Münchner "Tatort"-Team TV-Premiere. Der Fall "Zwischenwelten", in dem Ljubek als Nikola Buvak und Hofer als Kalli Hammermann erstmals gemeinsam ermitteln, ist am Sonntag, 10. Januar 2027, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Das teilte der BR am Mittwoch mit. Bereits ab Freitag, 8. Januar, ist der Krimi für registrierte Nutzer in der ARD Mediathek verfügbar.

In "Zwischenwelten" steht Kalli vor einer möglichen Beförderung zum Leiter der Mordkommission, als ein undurchsichtiger Mordfall im Stadtteil Neuperlach ihn auf schicksalhafte Weise mit SEK-Schichtleiter Nikola Buvak zusammenführt, heißt es vorab über den neuen "Tatort" aus München. Neben Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer spielen in dem Krimi auch Anna Bardavelidze, Stefan Betz, Sophie von Kessel, Franz Pätzold, Antje Traue, Meltem Kaptan und Ronald Zehrfeld mit.

"Endlich ist es soweit"

Für seine Figur Nikola Buvak gehe es im ersten Fall "zurück zum Anfang", erklärt Carlo Ljubek. "Eine Begegnung während eines Einsatzes im Wohnring von Neuperlach, in dem er aufgewachsen ist, lässt ihn nicht mehr los. Vom SEK kommend, führt ihn sein erster Fall direkt in die eigene Vergangenheit, der er sich stellen muss - und zu der Frage, welchen Weg er künftig einschlagen möchte." Der Schauspieler freue sich sehr darauf, seinen ersten Fall mit dem Publikum zu teilen. Sein Dank gilt auch den Menschen am Drehort: "Danke an die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnrings, die uns so herzlich empfangen und unterstützt haben. Und: danke Ferdinand!"

Auch Kalli Hammermann steht im neuen Fall laut Hofer vor besonderen Herausforderungen und gerät zunehmend von allen Seiten unter Druck. "Dabei muss er seinen eigenen Weg finden, um für sich selbst und seine Überzeugungen einzustehen. Persönlich freue ich mich sehr, dass es nun endlich so weit ist und Hammermanns erster Fall als Hauptkommissar und zugleich der erste gemeinsame Fall mit Buvak ausgestrahlt wird."

Dritter gemeinsamer Fall ist in Arbeit

Während sich die Zuschauer auf den ersten gemeinsamen Fall der beiden freuen können, sind Hofer und Ljubek bei den Dreharbeiten bereits deutlich weiter. Nach "Zwischenwelten" und "Der sichere Tod" entstand ab September in München und Umgebung unter dem Arbeitstitel "Tatort: Teufelsrad" der dritte Fall für Nikola Buvak und Kalli Hammermann. Ihre Vorgänger Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl hatten sich im April nach ihrem 100. Fall als Batic und Leitmayr verabschiedet.