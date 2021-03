Telefon-Betrüger auf frischer Tat erwischt

Ein Anrufer gibt sich als Bekannter aus und will eine Münchnerin um ihr Geld bringen.

München - Der Mann am Telefon muss viel Überzeugungskraft besessen haben. Als bei einer 70-jährigen Münchnerin das Telefon klingelte, gab sich der Anrufer als Bekannter aus. Er benötige dringend mehrere Tausend Euro in Bar für den Kauf einer Wohnung. Die Frau sollte es an einer bestimmten Stelle in der Maxvorstadt deponieren.

Tatverdächtige operierten aus einem Ferienzimmer

Die Rentnerin packte ihr gesamtes Bargeld in einen Umschlag und brachte ihn zum vereinbarten Punkt. Dort wartete die Polizei, die von der Tat erfahren hatte, schon auf die Abholerin, eine 18-Jährige mit Wohnsitz in Karlsruhe. Als Anrufer konnte ein 23-jähriger Mannheimer identifiziert werden. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich ein Ferienzimmer in München angemietet und von dort aus operiert. Die Frau und der Mann sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbrechens des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.