Schneller als die Polizei erlaubt waren am Wochenende mehrere Autofahrer auf der Ingolstädter Straße. Vor allem für zwei jugendliche Raser hat das empfindliche Strafen zur Folge.

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen der Polizei zahlreiche Personen ins Netz, die viel zu schnell unterwegs waren. Im Bereich, in dem die Messungen durchgeführt wurden, ist die aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit wegen einer Baustelle auf 30 km/h begrenzt.

Zwölf Fahrer bzw. Fahrerinnen waren dennoch viel zu schnell unterwegs. Darunter ein 18-Jähriger aus München, der in seinem BMW tüchtig auf das Gaspedal trat und kurz nach 23 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h (dabei wurden schon 4 km/h Toleranz abgezogen) und damit 86 Sachen zu schnell gemessen wurde.

Pappe weg, zwei Punkte mehr und empfindliches Bußgeld

Der jugendliche Raser, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde von der Polizei angehalten. Die kassierte den Führerschein für drei Monate ein. Neben der mehrmonatigen Fortbewegung an der frischen Luft hat der 18-Jährige nun zusätzlich in Flensburg zwei Punkte mehr auf dem Konto und als Bußgeld 800 Euro weniger auf der Bank. Zudem gab es noch eine Anzeige wegen eines Verkehrsverstoßes.

Nicht ganz so schnell, aber dennoch rasant war eine 19-Jährige aus München unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h trieb sie ihren Mercedes auf fast 90 Stundenkilometer hoch. Auch sie wurde von der Polizei angehalten und darf sich jetzt über zwei Monate Führerscheinentzug, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein empfindliches Bußgeld über 560 Euro ärgern. Eine Anzeige wegen eines Verkehrsverstoßes gab es noch obendrauf.