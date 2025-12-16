Technische Probleme: Bei dieser Münchner U-Bahn braucht's heute Geduld

Bei der Münchner U-Bahn verspäten sich am Dienstag mehrere Linien, eine Stellwerksstörung zieht sich hin. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft dazu.

Da ist auf dem Weg zur Arbeit bei so manchem U-Bahn-Nutzer mal wieder Geduld gefragt. Am Dienstagmorgen gibt es sowohl auf der Linie U2 als auch bei der U6 technische Probleme, später betrifft es die U2/U3.

U2 und U3: Verspätungen wegen einer Stellwerkstörung

Im Bereich Scheidplatz verspäten sich seit etwa 10.30 Uhr die Züge der Linien U2/U3. Als Grund für die Verzögerungen nennt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Stellwerkstörung.

Während die Behinderungen bei der U3 langsam abebbten, sollen sie bei der U2 "voraussichtlich" bis 15 Uhr dauern. Es komme auch zu Ausfällen und vorzeitigen Wendungen: "Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen", teilt die MVG mit.

Wartezeiten: Deshalb verzögerte sich bei der U6 und U2 der Verkehr

Bei der U6 kam es wegen einer Fahrzeugstörung "zu Unregelmäßigkeiten", die Wartezeit könnte sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es. Die Behinderungen hatten sich hier glücklicherweise bis gegen 9.30 Uhr wieder erledigt.

"Wegen einer technischen Störung im Bereich Harthof" verspäteten sich zeitgleich zudem die Züge der U2, hier dauerten die Behinderungen laut MVG etwas länger an.