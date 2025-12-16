AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Technische Probleme: Bei dieser Münchner U-Bahn braucht's heute Geduld
Update

Technische Probleme: Bei dieser Münchner U-Bahn braucht's heute Geduld

Bei der Münchner U-Bahn verspäten sich am Dienstag mehrere Linien, eine Stellwerksstörung zieht sich hin. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft dazu.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 7  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Stellwerksstörung: Im Bereich Scheidplatz verspäten sich die Züge der Linien U2/U3. (Symbolbild)
Stellwerksstörung: Im Bereich Scheidplatz verspäten sich die Züge der Linien U2/U3. (Symbolbild) © dpa

Da ist auf dem Weg zur Arbeit bei so manchem U-Bahn-Nutzer mal wieder Geduld gefragt. Am Dienstagmorgen gibt es sowohl auf der Linie U2 als auch bei der U6 technische Probleme, später betrifft es die U2/U3.

U2 und U3: Verspätungen wegen einer Stellwerkstörung  

Im Bereich Scheidplatz verspäten sich seit etwa 10.30 Uhr die Züge der Linien U2/U3. Als Grund für die Verzögerungen nennt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Stellwerkstörung.

Während die Behinderungen bei der U3 langsam abebbten, sollen sie bei der U2  "voraussichtlich" bis 15 Uhr dauern. Es komme auch zu Ausfällen und vorzeitigen Wendungen: "Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen", teilt die MVG mit.

Wartezeiten: Deshalb verzögerte sich bei der U6 und U2 der Verkehr 

Bei der U6 kam es wegen einer Fahrzeugstörung "zu Unregelmäßigkeiten", die Wartezeit könnte sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es. Die Behinderungen hatten sich hier glücklicherweise bis gegen 9.30 Uhr wieder erledigt. 

"Wegen einer technischen Störung im Bereich Harthof" verspäteten sich zeitgleich zudem die Züge der U2, hier dauerten die Behinderungen laut MVG etwas länger an. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Leberkas vor einer Minute / Bewertung:

    Freilich kann ich das. Der rote Reiter, Ihr Best Buddy, ist Aufsichtsratsvorsitzender von diesem Verein, er "überwacht" diesen also. Somit sollte er hier mal auf den Tisch hauen, dass es so nicht weitergeht. Er überwacht aber lieber die Eisbachwelle, dort kümmert er sich ja auch um die "Betriebsstörung".

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 vor 56 Minuten / Bewertung:

    Stellwerksstörung wie geil. Alle in die Autos. Schnell!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Knoedel vor 3 Stunden / Bewertung:

    Die Eisbachwelle ist gaaaanz wichtig.
    Immerhin ist die weltbekannt und dient dem reinen Vergnügen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.