Technische Probleme: Bei diesen Münchner U-Bahnen braucht's jetzt Geduld

Die U-Bahnen der Linien 2 und 6 verspäten sich im Moment. Die MVG berichtet von "Unregelmäßigkeiten" und verweist auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen.

Auf der Linie U2 kommt es aktuell wegen einer technischen Störung zu Wartezeiten. (Archivbild)

Da ist auf dem Weg zur Arbeit bei so manchem U-Bahn-Nutzer mal wieder Geduld gefragt. Am Dienstagmorgen gibt es sowohl auf der Linie U2 als auch bei der U6 technische Probleme.

Wartezeiten angekündigt: Deshalb verzögert sich bei der U6 und U2 derzeit der Verkehr

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) meldet, kommt es bei der U6 wegen einer Fahrzeugstörung "zu Unregelmäßigkeiten", die Wartezeit könne sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Behinderungen sollen sich hier bald wieder erledigt haben.

"Wegen einer technischen Störung im Bereich Harthof" verspäten sich zudem die Züge der U2, hier dauern die Behinderungen laut MVG voraussichtlich bis 10 Uhr: "Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen. Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen."