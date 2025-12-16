Bei der Münchner U-Bahn verspäten sich am Dienstag mehrere Linien, eine Stellwerksstörung zieht sich hin. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft dazu.

Da war auf dem Weg zur Arbeit bei so manchem U-Bahn-Nutzer mal wieder Geduld gefragt. Am Dienstagmorgen gibt es sowohl auf der Linie U2 als auch bei der U6 technische Probleme, später betrifft es weiter die und noch die U3.

U2 und U3: Verspätungen wegen einer Stellwerkstörung

Im Bereich Scheidplatz verspäteten sich von etwa 10.30 Uhr an die Züge der Linien U2/U3. Als Grund für die Verzögerungen nannte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Stellwerkstörung.

Während die Behinderungen bei der U3 langsam abebbten, zog sich die Problematik bei der U2 bis kurz nach 15 Uhr hin. Es kam auch zu Ausfällen und zu vorzeitigen Wendungen.

Wartezeiten: Deshalb verzögerte sich bei der U6 und U2 der Verkehr

Bei der U6 war es wegen einer Fahrzeugstörung "zu Unregelmäßigkeiten" gekommen, die Wartezeit verlängert sich daher um bis zu 20 Minuten. Die Behinderungen hatten sich hier glücklicherweise bis gegen 9.30 Uhr wieder erledigt. "Wegen einer technischen Störung im Bereich Harthof" verspäteten sich zeitgleich zudem die Züge der U2, hier dauerten die Behinderungen laut MVG etwas länger an.