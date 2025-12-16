AZ-Plus
Update

Technische Probleme: Bei diesen Münchner U-Bahnen brauchte es am Dienstag Geduld

Bei der Münchner U-Bahn verspäten sich am Dienstag mehrere Linien, eine Stellwerksstörung zieht sich hin. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft dazu.
AZ |
X
Stellwerksstörung: Im Bereich Scheidplatz verspäteten sich die Züge der Linien U2 und U3.(Symbolbild)
Stellwerksstörung: Im Bereich Scheidplatz verspäteten sich die Züge der Linien U2 und U3.(Symbolbild)

Da war auf dem Weg zur Arbeit bei so manchem U-Bahn-Nutzer mal wieder Geduld gefragt. Am Dienstagmorgen gibt es sowohl auf der Linie U2 als auch bei der U6 technische Probleme, später betrifft es weiter die und noch die U3.

U2 und U3: Verspätungen wegen einer Stellwerkstörung  

Im Bereich Scheidplatz verspäteten sich von etwa 10.30 Uhr an die Züge der Linien U2/U3. Als Grund für die Verzögerungen nannte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Stellwerkstörung.

Während die Behinderungen bei der U3 langsam abebbten, zog sich die Problematik bei der U2 bis kurz nach 15 Uhr hin. Es kam auch zu Ausfällen und zu vorzeitigen Wendungen.

Wartezeiten: Deshalb verzögerte sich bei der U6 und U2 der Verkehr 

Bei der U6 war es wegen einer Fahrzeugstörung "zu Unregelmäßigkeiten" gekommen, die Wartezeit verlängert sich daher um bis zu 20 Minuten. Die Behinderungen hatten sich hier glücklicherweise bis gegen 9.30 Uhr wieder erledigt. "Wegen einer technischen Störung im Bereich Harthof" verspäteten sich zeitgleich zudem die Züge der U2, hier dauerten die Behinderungen laut MVG etwas länger an.

9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Leberkas vor einer Stunde / Bewertung:

    Freilich kann ich das. Der rote Reiter, Ihr Best Buddy, ist Aufsichtsratsvorsitzender von diesem Verein, er "überwacht" diesen also. Somit sollte er hier mal auf den Tisch hauen, dass es so nicht weitergeht. Er überwacht aber lieber die Eisbachwelle, dort kümmert er sich ja auch um die "Betriebsstörung".

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Leberkas

    @Leberkas
    "Der rote Reiter, Ihr Best Buddy"

    Bitte nehmen Sie diese Unterstellung zurück!

    Und vielleicht erklären Sie doch noch, warum eine Betriebsstörung bei der U-Bahn nicht vorkommen kann, wenn der Stadt die Eisbachwelle egal ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 vor 2 Stunden / Bewertung:

    Stellwerksstörung wie geil. Alle in die Autos. Schnell!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
