Von der Allianz-Arena bis Oberfranken: 21-Jähriger rennt davon, als er den Preis für die Taxifahrt hört

Nach einer langen Taxifahrt von München nach Oberfranken verschwindet ein 21-Jähriger, als es ans Bezahlen geht. Die Polizei spürt ihn auf – das Geld bleibt vorerst aus.
Die Rechnung von über 700 Euro hat der junge Fahrgast nicht bezahlen können. (Symbolbild)
Die Rechnung von über 700 Euro hat der junge Fahrgast nicht bezahlen können. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach einer rund 270 Kilometer langen Taxifahrt von der Münchner Allianz-Arena nach Oberfranken hat ein 21-Jähriger die fällige Rechnung nicht bezahlt – und ist geflüchtet. Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit.

Kunde rennt davon, als er den Preis hört

Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann ausgestiegen und weggelaufen. Die Polizei spürte den jungen Mann jedoch kurz darauf auf – und fand ihn bei seinen Eltern. Geld habe er keins gehabt, zudem sei er unter Drogeneinfluss gewesen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Betrugs ermittelt.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.