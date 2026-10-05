Ein Pkw nimmt einem Taxi die Vorfahrt. Das kann einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Pkw liegt danach auf dem Dach und drei Personen müssen ins Krankenhaus.

Eine internationale Begegnung der besonderen Art gab es am frühen Sonntagmorgen (4.10.) in der Maxvorstadt. Gegen 3.15 Uhr war, laut Polizeiangaben, ein 29-jähriger Portugiese aus Fürstenfeldbruck mit seinem Hyundai auf der Arnulfstraße unterwegs. Mit an Bord hatte er eine 20-jährige Deutsche und eine 18-jährige Italienerin, beide mit Wohnsitz in München.

Als der 29-Jährige an der Kreuzung zur Seidlstraße angekommen war, wollte er mit seinem Pkw nach links in diese abbiegen.

Pkw missachtet Vorfahrt – Taxi kann Unfall nicht mehr verhindern

Zeitgleich war ein 57-jähriger türkischer Taxifahrer aus München mit seinem Toyota auf der Arnulfstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Seidlstraße wollte er mit seinem Taxi, in dem sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrgast befand, weiter auf der Arnulfstraße bleiben.

Zwar hatte der Taxifahrer Vorfahrt, doch wurde diese von dem 29-Jährigen missachtet, der mit seinem Pkw noch vor dem Taxi nach links in die Seidlstraße abbog. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Taxifahrer frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Hyundai, der sich durch die Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Drei verletzte Personen und zwei schwer beschädigte Fahrzeuge

Der 29-Jährige blieb bei dem Crash unverletzt, seine beiden Mitfahrerinnen und der Taxifahrer mussten wegen leichter Verletzungen im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 29-Jährige leicht alkoholisiert unterwegs war. Aus diesem Grund wird gegen ihn nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.