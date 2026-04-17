In der Werinherstraße in Obergiesing ist ein abgestelltes Taxi plötzlich in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Motorraumbrand rasch löschen, verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei.

Gelöscht werden konnte das Fahrzeug zwar zügig. Doch zu retten ist es nicht mehr gewesen.

Es ist der Horror eines jeden Autofahrers: ein brennendes Fahrzeug. Einem Taxler ist das am Mittwochnachmittag passiert. Zum Glück war der Mann längst ausgestiegen. Er hatte es bereits in der Werinherstraße abgestellt. Verletzt wurde der Mann dabei nicht.

Weshalb die Mercedes-Limousine brannte, ist noch völlig unklar. Man weiß bisher nur, dass es im Motorraum anfing zu brennen. Dass nicht noch mehr passiert ist, hat auch mit Zufall zu tun. Ein vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr München wurde auf das Feuer aufmerksam und alarmierte weitere Kräfte.

Erste Löschmaßnahmen haben fast keine Wirkung

Der Mercedes brannte so stark, dass die Erstmaßnahmen mit einem Feuerlöscher keinen Erfolg hatten. Als die Einsatzkräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs eintrafen, stand der Diesel-Benz bereits in Vollbrand.

Mit schwerem Atemschutz leiteten die Brandbekämpfer einen sogenannten Schnellangriff ein. Laut Feuerwehr waren die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Um auch letzte Glutnester abzulöschen, wurde im Einsatzverlauf auch Löschschaum verwendet. Ein weiterer Trupp kontrollierte zeitgleich ein angrenzendes Gebäude, ob Rauch eingedrungen war.

Das Taxi wurde komplett zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglich ist bei solchen Fällen oft, dass ein Kurzschluss für das Entflammen von Kraftstoff gesorgt haben könnte.