Tausende Unterschriften gesammelt: Bleibt die Fußgängerzone in der Weißenburger Straße?

In diesem Monat endet der viel diskutierte Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße in Haidhausen – vorher gibt’s noch ein Fest. Und: Eine Petition für eine dauerhafte Lösung läuft ebenfalls.

09. Juli 2025 - 16:50 Uhr | AZ