Tausende Radler zur Sternfahrt: Diese Straßen in München sind gesperrt

Am Sonntag rollen Tausende Radler aus ganz Oberbayern und Schwaben zur großen ADFC-Sternfahrt nach München. Unter dem Motto "Die Zukunft fährt Rad" kommt es ganztägig zu zahlreichen Straßensperrungen – die Polizei rät, den ÖPNV zu nutzen und mehr Fahrzeit einzuplanen.

Der Königsplatz ist ein beliebter Schlusspunkt für Radl-Demos und deren Kundgebung, wie hier am 18. Mai 2025. Auch die Kundgebung der Sternfahrt 2026 wird hier stattfinden.

Aus ganz Oberbayern und sogar aus Schwaben starten am Sonntag (14. Juni) Tausende wenn nicht sogar Zehntausende Radler zu ihrer alljährlichen Sternfahrt. Wie immer organisiert vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Wie viele Radler tatsächlich teilnehmen, ist meist sehr wetterabhängig. Das Motto lautet: "Die Zukunft fährt Rad".

Da momentan für den kommenden Sonntag sehr gutes Wetter angesagt ist, kann man eher von deutlich mehr als zehntausend Radlern ausgehen. Auf dem Königsplatz ist zum Schluss eine Kundgebung zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr geplant.

Im Umland starten die Radler ab 9.20 Uhr

Die Münchner Polizei begleitet und betreut die Versammlung sowie die Sternfahrten aus allen Himmelsrichtungen. Die Beamten warnen Autofahrer vor vielen Sperrungen, um die vielen Radler sicher passieren zu lassen, auch wenn man versuche, diese Sperrungen immer so kurz wie nur möglich zu halten.

Das sind die betroffenen Routen: Die Radler starten zwischen 9.20 und 11.30 Uhr im Umland von München, nämlich aus Freising, Markt Schwaben, Grafing, Rosenheim, Holzkirchen, Wolfratshausen, Tutzing, Herrsching, Augsburg und Petershausen.

Die Polizei empfiehlt am Sonntag, in München den ÖPNV zu nutzen

In München starten die Zweirad-Aficionados zwischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr von Schloss Nymphenburg, aus der Studentenstadt, vom Piusplatz sowie der Baierbrunner Straße.

Die Münchner Polizei empfiehlt für den Sonntag, wenn möglich in der Stadt den Nahverkehr zu nutzen und aufs Autofahren zu verzichten, mehr Zeit für Fahrten einzuplanen – und zwar nicht nur für die Autofahrten und die Strecken möglichst zu umfahren.

In den Social-Media-Kanälen der Münchner Polizei, der Polizei Oberbayern Nord sowie der Polizei Oberbayern Süd können Sie sich aktuell über Sperrungen informieren.