Tauben am Ostbahnhof in München eingesperrt – Dutzende Tiere qualvoll verendet

Am Ostbahnhof in München wurden zahlreiche Tauben mit einer neu angebrachten Paneele im Zwischendeckenbereich eingeschlossen, zahlreiche Tiere verendeten qualvoll. Tierschützer und Veterinäramt sehen die Deutsche Bahn in der Verantwortung, doch die wehrt sich dagegen.

11. August 2023 - 21:04 Uhr | André Wagner

Zahlreiche der eingesperrten Tauben konnten nur noch tot geborgen werden. © Wildtierwaisen Schutz e.V.