Tanz in den Mai: Hier sind Münchens schönste Maifeste

Einige Maibäume werden rund um den 1. Mai in der Stadt neu aufgestellt, einer sogar mit reiner Manneskraft, also mit Schwaiberln. Ein herrliches Brauchtums-Spektakel – bei dem auch schon mal ein frecher Diebstahl dazwischenkommt. Wo überall in den Mai gefeiert wird.

Bis zu 20 Grad sind angesagt für Freitag, wunderbar für einen 1. Mai. Der Münchner Himmel strahlt dann weißblau, die Blasmusi bläst, und – Hauuu-Ruuuck – lupfen Burschen mit ihrer ganzen Manneskraft einen ebenfalls weißblau geringelten Maibaum in die Höh. Wobei das in München dann doch oft die Feuerwehr mit dem Kran erledigt – zur Sicherheit der in Tracht aufgemaschelten Schaulustigen beim Maifest.

Auch heuer wird in einigen Vierteln ein Maibaum-Aufstellspektakel zu besichtigen sein – da, wo eins der rund 50 Traditionsstangerl der Stadt durch ein neues ersetzt wird (Maibäume werden im Schnitt alle vier bis fünf Jahre ausgetauscht).

Zuvor freilich haben die jeweils zuständigen Burschen- oder Trachtenvereine ihr noch im Versteck liegendes Stangerl tagelang bei der Maibaumwache bewachen müssen. Damit keine lauernden Maibaumdiebe aus einem Nachbarviertel (oder schlimmer, einem Münchner Vorort) das Trumm über Nacht wegwuchten – und sich das pünktliche Zurückbringen des Diebesguts teuer mit Bier und Brotzeit bezahlen lassen.

Maifeste mit Tanz, Schuhplattln und Goaßlschnalzn gibt’s aber häufig auch unter Maibäumen, die gerade nicht neu aufgestellt werden. Weil der 1. Mai auf einen Freitag fällt, ziehen sich die Feierlichkeiten teils auch übers Wochenende. Was ist also was geboten in der Stadt? Hier sind die Termine.

FORSTENRIED

Ganz schön was los war die letzten fünf Wochen auf der Wachhütte im Forstenrieder Wald, wo der Maibaumverein Forstenried sein neues 30-Meter-Stangerl rund um die Uhr bewacht hat. Wacker unterstützt von einigen Forstenrieder Vereinen wie den Burschen und Schützen und sogar Trachtlern aus Solln. "Da waren insgesamt 250 Burschen und Madln an der Wachhütte, schee war des“, erzählt Bartl Rechthaler, Schriftführer im Maibaumverein. Man habe gemeinsam den Maibaum gehobelt, geschliffen, grundiert und bemalt.

Die Wachtruppe hat auch einen Diebstahl erfolgreich vereitelt. Vor zwei Wochen, Dienstagfrüh um Viertel nach sechs, haben Burschen aus Neuried versucht, das Stangerl aus dem Versteck zu holen. Vergeblich, "aber knapp war’s“, sagt Rechthaler. Am Freitag (1. Mai) stellt der Verein das Stangerl ab 11 Uhr beim Alten Wirt in Forstenried mit dem Kran auf (Forstenrieder Allee 187). Vorher segnet es noch Pater Klaus von der Heiligkreuzkirche. Danach wird im Biergarten gefeiert.

MOOSACH

Am Moosacher St.-Martins-Platz wird am Freitag (1. Mai) ein besonderes Schauspiel zu sehen sein. Der Gesamtverein Moosach stellt ab 10 Uhr statt einem weißblau geringelten ein rohes Fichtenstangerl per Kran auf: Die Rinde ist also noch dran. Ein grüner Kranz und Taferl kommen als Schmuck aber trotzdem dran. In Moosach ist das traditionell so, wenn alle fünf Jahre ein neuer Baum kommt, erklärt Alexander Reissl, der Vizechef des Gesamtvereins. "Der neue Maibaum trocknet erst mal für ein Jahr. Nächstes Jahr wird er umgelegt, entrindet, geglättet, bemalt und wieder aufgestellt. Und vorher natürlich bewacht.“

Eine Maibaumwache haben die Moosacher sich heuer gespart und den 25-Meter-Baum, der seit ein paar Wochen gefällt ist, direkt dort im Wald liegen lassen (wo, das ist natürlich geheim). Erst am Morgen des 1. Mai holen ihn ein Dutzend Burschen und Männer dort ab und bringen ihn nach Moosach.

Das mehrtägige Maifest ist übrigens schon am Mittwoch angelaufen und endet am Sonntag (3. Mai).

BOGENHAUSEN/DAGLFING

Sakra! Kaum war der neue Maibaum für Bogenhausen im Wald geschlagen und zur Maibaumwache in der Stockschützenhalle des SV Helios Daglfing angeliefert, haben prompt Maibaumdiebe zugeschlagen. Durchs Fenster sollen siegreiche Unterföhringer das Trumm herausgezogen haben, ist zu hören. Der Baum ist aber schnell ausgelöst und heil zurückgebracht worden. Danach soll’s vier Wochen lang noch recht lustig zugegangen sein beim Bemalen und Feiern auf der Wache. Die Wachgaudi endet aber jetzt. Denn am Freitag (1. Mai) stellt der SV Helios Daglfing ab 9.30 Uhr das heimgekehrte Stangerl an der Englschalkinger Straße 210 in die Senkrechte.

ZAMDORF

Die Maibaumfreunde Zamdorf stellen erst am Sonntag (3. Mai) ihr neues Prachtstangerl auf. Hier allerdings in Handarbeit, heißt es, also mit der Schwaiberl-Technik. Dem Vernehmen nach haben auch sie ihr Stangerl erst mit Bier und Brotzeit auslösen müssen, weil zwischenzeitlich Maibaumdiebe zugelangt haben. Mit Blaskapelle und Vereinsfahne ziehen die Maibaumfreunde ab 10.45 Uhr zum Pfarrheim St. Klara (Bennigsenstraße 6), wo der Baum aufgerichtet wird. Dort steigt auch das Maibaumfest mit Musik von den Münchner Bläserbuben und der Koitabach Musi. Der Festgottesdienst mit Baum-Segnung beginnt zuvor schon um 9.30 Uhr.

LAIMER ANGER

Ein Kran lupft am Freitag (1. Mai) ab 11 Uhr den neuen Maibaum auf dem Laimer Anger in die Höhe. Das Maifest dauert bis 18 Uhr – mit Biergartenbetrieb, Bratwürsten, Steckerlfisch, Kinderspielen, Vereinsauftritten und Musik von den Münchner Spitzbuam.

GIESING

Auch an der Isar Alm wird am Freitag (1. Mai) ein neuer Maibaum aufgestellt. Der soll um 12 Uhr bei der "Giesinger Maibaumgaudi“ (Nithartstraße 8) in die Senkrechte kommen. Das Fest startet schon um 10.30 Uhr mit frischem Maibock aus dem Holzfass, Bio-Barbecue und vegetarischen Schmankerln. Ab 11.30 Uhr gibt’s Livemusik.

TIERPARK HELLABRUNN

Am Isarufer in Thalkirchen kehrt die traditionelle Maifeier nach mehrjähriger Pause zurück. Am Sonntag (3. Mai) startet um 11 Uhr am Flamingo-Eingang (Tierparkstraße 30) ein Maifeiertagsumzug. Die Route führt quer durch den Tierpark ins Hellabrunner Mühlendorf. Dort wird gefeiert – mit Blaskapelle, Tanz der Trachtler und einem Auftritt von Goaßlschnalzern. Wer dabei sein will, muss ein Tierparkticket kaufen.

GLOCKENBACHVIERTEL

Das "Rosa Maibaumfest“ (früher: Rosa Stangerl) startet am Freitag (1. Mai) um 11 Uhr am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Mit Weißwurstfrühstück und Musik.

NEUHAUSEN

Ab 12 Uhr stellt am Freitag (1. Mai) die Pfarrjugend St. Clemens und St. Vinzenz in Neuhausen einen Maibaum auf (Renatastraße 7). Danach wird gefeiert, mit Speis und Trank und der Neuhauser Tanzlmusi.

SENDLING-WESTPARK

Keinen neuen Maibaum aber einen Tanz ums bestehende Traditionsstangerl gibt es von Freitag bis Sonntag (1.-3. Mai) am Luise-Kiesselbach-Platz. Dort richtet Otto Seidls Maibaumverein Sendling-Westpark das Fest aus, mit Böllerschützen, Weißwurstfrühstück, Tanzlmusi und Kinderprogramm. Gefeiert wird jeweils von 10 bis 21.30 Uhr (am Samstag geht es erst ab 14 Uhr los).

OBERMENZING

Das Menzinger Maifest startet am Freitag (1. Mai) ab 11 Uhr am Maibaum an der Dorfstraße 39. Mit Böllerschützen, Schnalzern, Volkstänzen der D’Würmtaler und Schänke. Das Stangerl ist schon am letzten Wochenende aufgestellt worden.

UNTERGIESING

Der Maibaumverein Untergiesing richtet am Freitag (1. Mai) ein Maifest rund um den Maibaum am Hans-Mielich-Platz aus. Von 11 bis 18 Uhr spielt die Wiesnkapelle Quetschnblech, die Schwuhplattler und der Bud Spenzer Heart Chor kommen, Essen, Getränke und Kinderprogramm gibt es auch.

LOCHHAUSEN

Der neue Maibaum, eine 26-Meter-Fichte aus der Aubinger Lohe, steht schon seit einer Woche. Das Maifest in Lochhausen kommt erst – und zwar am Freitag (1. Mai). Dann richtet der Fassl-Club von 11 bis 22 Uhr am Feuerwehrhaus an der Langwieder Hauptstraße ein Fest aus. Mit Aperol Spritz, Bier, Grillwürschtln, Musik, Tanz und Kinderspielen. Um 11 Uhr segnet Pater Abraham vom Pfarrverband St. Quirin/St. Michael das Stangerl, umrahmt von Fahnenabordnungen der Vereine aus Lochhausen und Langwied.

München ist halt schon manchmal ein wunderbares Dorf.