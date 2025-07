Eine Bekannte kann den 62-Jährigen nicht erreichen. Sie geht zur Polizei. Die Beamten entdecken den leblosen Vermissten in seinem Haus.

Die Münchner Polizei ermittelt derzeit in einem Todesfall, der auch eine Tatort-Folge sein könnte. Und die Beamten haben so wenige Informationen über den verstorbenen 62-jährigen Ulrich Zilker, dass sie nun die Öffentlichkeit suchen.

Wer kannte den Mann, der offensichtlich sehr zurückgezogen lebte? Zilker hatte keine Kinder, wohnte alleinstehend in seinem Haus an der Keyserlingstraße und hatte zwei Adressen. Sein Zweitwohnsitz war in Milbertshofen an der Keferloherstraße.

Durch die tagelange Hitze hatte sich der Tote stark verändert

Das größte Rätsel ist derzeit, wer ihn tötete. Denn nachdem eine etwas jüngere Bekannte den Mann vermisst meldete, weil sie ihn nicht erreichte, fand man Zilker tot in seiner Wohnung vor. Am 7. Juli war das.

"Der Mann lag schon mehrere Tage in dem Obermenzinger Haus", sagte der Vizechef des ermittelnden Kommissariats 11, Mathias Heidtmann, während einer Presserunde im Münchner Polizeipräsidium. In seinem Haus wurde auch ein Trolley gefunden, mit dem der Mann wohl Einkaufen war. Unter dem Trolley: eine Ausgabe der Abendzeitung von 2004!

Das ist der Trolley, mit dem Zilker offenbar regelmäßig unterwegs gewesen ist. Zufällig darunter: Eine Ausgabe der Abendzeitung von 2004. © Polizei München

Zunächst keine Hinweise auf gewaltsamen Tod

Zilker ist also nicht natürlich gestorben. Der 62-Jährige wurde mit Gewalt getötet. Wie genau, das möchten die Beamten derzeit noch nicht sagen. Zunächst war völlig unklar, was passiert ist. Zilker hätte auch wegen eines Herzinfarkts gestorben sein können. Die Beamten entdeckten erst keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Doch eine Obduktion am 10. Juni ließ keine Zweifel. "Zilker wurde eindeutig getötet", sagte Heidtmann.

Das ist das Foto von Ulrich Zilker, der tot in seiner Wohnung lag. Eine Obduktion brachte Gewissheit. Er starb gewaltsam. © Polizei München

Die Beamten konnten das in der Form nicht sofort erkennen. Denn Zilker lag schon länger leblos in dem Obermenzinger Haus. "Wie Sie wissen, war es in den Tagen vor dem 7. Juli teilweise sehr heiß", sagte Heidtmann. Deshalb hatte sich wohl der Leichnam sehr stark verändert.

Zilkers Rucksack: Der Verstorbene war wohl auch mit diesem Gegenstand öfters in der Stadt unterwegs. Möglicherweise hat der Rucksack also auch Wiedererkennungswert. © Polizei München

Nach mehrmaligen Versuchen war Zilker nicht erreichbar

Die Polizei konnte bislang keine Einbruchsspuren feststellen. Am 16. Juni hat ihn seine Bekannte zum letzten Mal lebend gesehen. Ausgemacht wurde an dem Tag, dass die Frau und Zilker ein geplatztes Treffen nachholen, irgendwann nach dem 25. Juni.

Wer kannte den Verstorbenen, hatte Kontakt mit ihm oder ist auch nur flüchtig bekannt? Wer hatte mit ihm in Alltagssituationen wie beim Einkaufen regelmäßigen Austausch? Für die Polizei können auch flüchtige Begegnungen mit Zilker relevant sein.

Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich unter 089/29100.